Τένις: Η Αρίνα Σαμπαλένκα επικρίνει το πρόγραμμα

Onsports Team

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου θεωρεί πως η σεζόν είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους αθλητές και τις αθλήτριες.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, χαρακτήρισε τόσο την σεζόν του αθλήματος όσο και το WTA Tour ως «τρελά», αναφερόμενη στην ένταση του προγράμματος και τις συνέπειες για τις παίκτριες που παραλείπουν διοργανώσεις.

Αφού νίκησε τη Σοράνα Κιρστέα με 6-3, 6-3 για να φτάσει στα προημιτελικά του Brisbane International, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Σαμπαλένκα ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να ελαφρύνει το πρόγραμμα με ένα ελαφρύτερο, όπως έκανε παλιά η Σερένα Γουίλιαμς.

Η Σαμπαλένκα είπε ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, λόγω των ποινών που επιβάλλονται σε περίπτωση που κάποιος χάσει υποχρεωτικά τουρνουά WTA 1000 (το σκαλοπάτι κάτω από τα Grand Slams) ή σε περίπτωση που δεν αγωνιστεί σε έξι τουρνουά επιπέδου 500. Πέρυσι, η ίδια και η Νο2 στον κόσμο, Ίγκα Σφιόντεκ, έλαβαν αφαίρεση βαθμών κατάταξης επειδή δεν έπαιξαν αρκετά τουρνουά 500.

Οι παίκτες μπορούν επίσης να τιμωρηθούν με πρόστιμο για την απουσία τους από τουρνουά, ανάλογα με το πότε αποσύρονται και για ποιο λόγο. «Η σεζόν είναι σίγουρα τρελή κι αυτό δεν είναι καλό για όλους μας, καθώς βλέπετε τόσους πολλούς παίκτες να τραυματίζονται κι επίσης οι μπάλες είναι αρκετά βαριές. Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας», δήλωσε η Λευκορωσίδα.

«Οι κανόνες είναι αρκετά περίπλοκοι με τα υποχρεωτικά τουρνουά, αλλά εξακολουθώ να παραλείπω μερικά τουρνουά για να προστατεύσω το σώμα μου, επειδή δυσκολεύτηκα πολύ την περασμένη σεζόν», πρόσθεσε. «Παρόλο που τα αποτελέσματα ήταν σταθερά, σε ορισμένα από τα τουρνουά έπαιζα εντελώς άρρωστη ή ήμουν πολύ εξαντλημένη από το υπερβολικό παιχνίδι».

«Αυτή τη σεζόν θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα, παρόλο που θα μου επιβάλουν πρόστιμο μέχρι το τέλος της σεζόν. Αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να παραλείψεις ένα τουρνουά 1.000. Είναι πραγματικά δύσκολο και νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι τρελό. Νομίζω ότι απλώς ακολουθούν τα συμφέροντά τους, αλλά δεν επικεντρώνονται στην προστασία όλων μας».