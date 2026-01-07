Βόλεϊ: Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από την Πουατιέ

Onsports Team

Η Γαλλική ομάδα επικράτησε και στην Αθήνα των «πράσινων» με 3-1 σετ και εξασφάλισε τη συνέχειά της στο CEV Cup, αφήνοντας εκτός το «τριφύλλι».

Με δύο ήττες μένει εκτός συνέχειας του CEV Cup ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» είχαν χάσει στη Γαλλία από την Πουατιέ με 3-0 σετ, ενώ στο ΜΕΤΣ, ηττήθηκαν δεύτερη φορά με 3-1 σετ. Έτσι δε συνεχίζουν στην Ευρώπη, με τους Γάλλους να προκρίνονται στους «16».

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το πρώτο σετ δύσκολα με 22-25. Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι στο δεύτερο και ισοφάρισαν με 25-20. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά στο τρίτο, η Πουατιέ μπήκε μπροστά γρήγορα και με 18-25 έκανε το 1-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Τυπική διαδικασία ήταν το τέταρτο σετ. Ο Παναθηναϊκός χωρίς ψυχικά αποθέματα, ηττήθηκε και σε αυτό με 22-25, χάνοντας και το παιχνίδι με 3-1 σετ, όπως φυσικά και την πρόκριση.