Πόλο γυναικών: Η αποστολή της Εθνικής για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία

Η «γαλανόλευκη» αποστολή αναχωρεί την Πέμπτη (8/1) για την Ιταλία, ενώ η ομάδα θα επιστρέψει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών μετράει αντίστροφα ενόψει της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί το διάστημα 26 Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρίου στην πόλη Φουντσάλ της Πορτογαλίας και τις προσεχείς ημέρες θα βρεθεί στην Ιταλία, όπου θα πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Από τις 22 παίκτριες που είχαν κληθεί στην προετοιμασία, εκτός αποστολής για την Ιταλία έμειναν η Μαρία Πάτρα που ήταν βασική στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, καθώς και οι Αθηνά Γιαννοπούλου και Στεφανία Σάντα, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό.

Τέλος, έμεινε εκτός η 18χρονη Νικολέτα Κυριακοπούλου, η οποία ήταν η τέταρτη τερματοφύλακας που είχε κληθεί στην προετοιμασία.

Αντίθετα, στην Ιταλία θα ταξιδέψουν οι 16χρονες Ραφαέλα Σαλταμανίκα και Ανδρονίκη Καραγιάννη, καθώς και η Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία, δύο ημέρες πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, θα γιορτάσει τα 15α γενέθλιά της.

Οι «εκλεκτές» του ομοσπονδιακού τεχνικού, Χάρη Παυλίδη, για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία είναι:

Αφροδίτη Μπιτσάκου (Άλιμος), Ελένη Γρηγοροπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα (Γλυφάδα), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα (Εθνικός), Εύα Καρύτσα, Νεφέλη Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού (Βουλιαγμένη), Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βάσω Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά (Ολυμπιακός) και Ελευθερία Πλευρίτου (Φερεντσβάρος).

Με την αποστολή θα ταξιδέψουν, επίσης, ο συνεργάτης του Παυλίδη, Αντώνης Βλοντάκης, ο αναλυτής βίντεο Λευτέρης Κατσινούλας, η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γρηγόρης Δέδες.

Μετά την επιστροφή από την Ιταλία, η εθνική ομάδα θα συνεχίσει την προετοιμασία της στην Ελλάδα, ενώ το διάστημα 19-22/1 θα βρεθεί στην Ουγγαρία για κοινή προετοιμασία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας. Η αποστολή της ελληνικής ομάδας θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία στις 25 Ιανουαρίου.