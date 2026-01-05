Μαρία Σάκκαρη: Έσπασε την... κατάρα κι έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup

EPA/RICHARD WAINWRIGHT

Onsports Team

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-1) την Έμα Ραντουκάνου κι η Ελλάδα έκανε το 2-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup.

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά κι η Μαρία Σάκκαρη έκανε το καθήκον της κι οδήγησε την ελληνική ομάδα στα προημιτελικά του Σίδνεϊ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία του Σταν Βαβρίνκα και της Μπελίντα Μπέντσιτς.

Η Ελληνίδα τενίστρια έσπασε την… κατάρα κόντρα στη Βρετανίδα, από την οποία μετρούσε πέντε σερί ήττες! Η πρώτη νίκη της ήρθε με τα «γαλανόλευκα» στο Περθ και «κλείδωσε» την πρόκριση της Ελλάδας στην «8άδα» της διοργάνωση.

Το «κλειδί» του αγώνα ήταν το πρώτο game του τρίτου σετ, εκεί όπου η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της (από 15-30), καθώς στη συνέχεια ήταν «καταιγιστική», μετατρέποντας το 1-1 σε 6-1!

Το καλό ποσοστό στα πρώτα σερβίς (βλ. 77%) έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ώστε η 30χρονη αθλητρια να νικήσει, μετά την Οσάκα, δεύτερη grand-slammer.

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καλά (0-2), αλλά η Σάκκαρη «απάντησε» και με δεύτερο «break» προηγήθηκε με 5-3, ενώ έκλεισε το σετ με δύσκολο hold, καθώς «έσβησε» τρία break points.

Η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε με break και στο δεύτερο σετ, αλλά η Ραντουκάνου με έκανε ο,τι κι η αντίπαλος της στο πρώτο σετ, κάνοντας break και hold για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο decider σετ, η Βρετανίδα άντεξε για δύο games, καθώς η Σάκκαρη κυριάρχησε απόλυτα, δίνοντας μια μεγάλη νίκη και πρόκριση στην Ελλάδα.