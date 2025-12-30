Βόλεϊ: Στον πάγκο του Φοίνικα Σύρου ο Πράκλιατσιτς

Onsports Team

Ο Φοίνικας Σύρου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σέρβος τεχνικός (18/3/1974) θα βρεθεί στο νησί των Κυκλάδων τις επόμενες ημέρες, με το ντεμπούτο του να είναι προγραμματισμένο για τις 6 Ιανουαρίου στον αγώνα με τη Σομόν στη Γαλλία, για τη φάση των «32» του CEV Challenge Cup.

Ο Πράκλιατσιτς έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα σε ομάδες του Ιράν ως ασίσταντ (2007-2017) και στη συνέχεια μετακόμισε στην Τουρκία, όπου δούλεψε σε Αναντολού Ουνιβερσιτέσι και Χάλκμπανκ.

Τη σεζόν 2019-20 βρέθηκε στη Ρωσία, σε ένα από τα πιο δυνατά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για την Μπέλγκοροντ και την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο εργάστηκε στην Τσεχία για την Μπεσκίντι.

Το καλοκαίρι του 2021 συμφώνησε να βρεθεί στο πλευρό του Σλόμπονταν Κόβατς, στην πιο επιτυχημένη -βάσει τίτλων- ομάδα στο ισχυρό πολωνικό πρωτάθλημα, τη Σκρα Μπέλχατοφ, με την οποία έφτασε ως τα ημιτελικά του CEV Cup.

Από το 2022 ως το φινάλε της σεζόν 2024-25 ήταν στον πάγκο της ουγγρικής Κάποσβαρ, με την οποία κατάκτησε δύο πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο.

Στην καριέρα του έχει επίσης εργαστεί στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Ιράν (2013-2015) και της Σερβίας (2021).