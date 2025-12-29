Τένις: Με Οσάκα η Σάκκαρη, με Μοσιζούκι ο Τσιτσιπάς

Onsports Team

Η εθνική μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο United Cup και για συναρπαστικές «μάχες» στον 5ο όμιλο, στην RAC Arena, από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026.

Εκτός του Στέφανου Τσιτσιπά που είναι ήδη στο Περθ, την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν στο United Cup της Αυστραλίας και οι Στέφανος Σακελλαρίδης, Πέτρος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Η εθνική, στην πρεμιέρα θ' αντιμετωπίσει την Ιαπωνία, την ερχόμενη Παρασκευή (2/1), ενώ τη Δευτέρα (5/1) στον δρόμο της «γαλανόλευκης» θα βρεθεί η Μεγάλη Βρετανία.

Απέναντι στην Ιαπωνία, πρώτη από πλευράς Ελλάδας θα ριχτεί στη «μάχη» η Μαρία Σάκκαρη με αντίπαλο τη Ναόμι Οσάκα. Εν συνεχεία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θ' αντιμετωπίσει τον Σιντάρο Μοσιζούκι.

Απέναντι στους Βρετανούς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται πρώτος στη μάχη. Καθώς ο Τζακ Ντρέιπερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στο χέρι και δεν θα συμμετάσχει στο United Cup, ο Έλληνας τενίστας θα βρει αντίπαλο τον Μπίλι Χάρις. Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει εν συνεχεία τη νίκη απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου.

Οι πρώτοι αγώνες τόσο απέναντι στην Ιαπωνία όσο και κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία έχουν προγραμματιστεί ν' αρχίσουν στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Θα ακολουθήσει η μονομαχία της Μαρίας Σάκκαρη με την Έμμα Ραντουκάνου. Κάθε tie κρίνεται στις δύο νίκες κι εφόσον δεν υπάρξει νικητής στα μονά, θα ακολουθήσει το μεικτό διπλό.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

United Cup 2026 Groups

ΠΕΡΘ

Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή

Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία

Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

ΣΙΔΝΕΪ

Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα

Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία

Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία

Έπαθλα

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.