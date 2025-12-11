Ομάδες

Παναθηναϊκός: Τα μέτρα με Ερυθρό Αστέρα
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 15:58
ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Τα μέτρα με Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τα μέτρα του σημερινού αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στις 6μ.μ. στο κλειστό του Χολαργού για το Eurocup μπάσκετ γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το απόγευμα στο κλειστό του Χολαργού τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της έναρξης της δεύτερης φάσης του Eurocup με τη διοίκηση της ομάδας να ανακοινώνει τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν όπως αποφασίστηκαν έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες Αρχές. 

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα μέτρα



