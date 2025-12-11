Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

H Tράπανι ανακοίνωσε την μεταγραφή του Άλεν στον ΠΑΟΚ (pic)
Οnsports Τeam 11 Δεκεμβρίου 2025, 16:53
BASKET LEAGUE

H Tράπανι ανακοίνωσε την μεταγραφή του Άλεν στον ΠΑΟΚ (pic)

Η Τράπανι ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Αμερικανού παίκτη και πλέον απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για την επισημοποίησή της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. 

Ένα βήμα πιο κοντά στον ΠΑΟΚ είναι ο Τίμι Άλεν, μετά και την ανακοίνωση της αποδέσμευσής του από την Τραπάνι. 

«Η Τράπανι αποδεχόμενη τη θέληση του παίκτη να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, ευχαριστεί τον Τίμι Άλεν για τους υπέροχους μήνες μαζί και του εύχεται τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας.

Ο Άλεν έμεινε χθες εκτός αποστολής της Τράπανι για το ματς με την Τενερίφη για το BCL. Φέτος έκανε μια εξαιρετική σεζόν με την ιταλική ομάδα μετρώντας 15,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα στο BCL και θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ επί Αριστοτέλη Μυστακίδη μετά από εκείνη του Μπριν Ταϊρί.

 


Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα η άφιξη της «Ένωσης» | Παίρνουν θέση οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί
18 λεπτά πριν Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα η άφιξη της «Ένωσης» | Παίρνουν θέση οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί
CONFERENCE LEAGUE
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το δύσκολο ματς στην Τουρκία
28 λεπτά πριν Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το δύσκολο ματς στην Τουρκία
EUROPA LEAGUE
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Ο Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης, βασικός ο Ντεσπόντοφ
32 λεπτά πριν Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Ο Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης, βασικός ο Ντεσπόντοφ
SUPER LEAGUE
Τα επετειακά γραμματόσημα για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ: «Το καμάρι της Κρήτης»
36 λεπτά πριν Τα επετειακά γραμματόσημα για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ: «Το καμάρι της Κρήτης»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved