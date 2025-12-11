H Tράπανι ανακοίνωσε την μεταγραφή του Άλεν στον ΠΑΟΚ (pic)

Οnsports Τeam

Η Τράπανι ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Αμερικανού παίκτη και πλέον απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για την επισημοποίησή της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Ένα βήμα πιο κοντά στον ΠΑΟΚ είναι ο Τίμι Άλεν, μετά και την ανακοίνωση της αποδέσμευσής του από την Τραπάνι.

«Η Τράπανι αποδεχόμενη τη θέληση του παίκτη να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, ευχαριστεί τον Τίμι Άλεν για τους υπέροχους μήνες μαζί και του εύχεται τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας.

Ο Άλεν έμεινε χθες εκτός αποστολής της Τράπανι για το ματς με την Τενερίφη για το BCL. Φέτος έκανε μια εξαιρετική σεζόν με την ιταλική ομάδα μετρώντας 15,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα στο BCL και θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ επί Αριστοτέλη Μυστακίδη μετά από εκείνη του Μπριν Ταϊρί.