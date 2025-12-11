Σατοράνσκι: «Ο Ολυμπιακός έχει μια καλολαδωμένη μηχανή στην επίθεση»

Οnsports Τeam

Ο Τόμας Σατοράνσκι μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ολυμπιακό και τόνισε τι πρέπει να προσέξουν οι Καταλάνοι.

Η Μπαρτσελόνα με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της θέλει να ανατρέψει την κατάσταση και να κάνει τη δική της αντεπίθεση και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι μεγάλης σημασίας για τους Καταλανούς.

Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα σημείωσε τα δυνατά σημεία των ερυθρολεύκων τονίζοντας: «Δεν νομίζω ότι ο αγώνας έρχεται στην καλύτερη στιγμή μας, αλλά θα είναι μια σημαντική δοκιμασία εναντίον μιας πολύ σταθερής ομάδας που δεν επιτρέπει λάθη. Είναι ένα σημαντικό, πολύ δύσκολο παιχνίδι εναντίον ενός αντιπάλου που παίζει με κυρίαρχο στυλ, πολύ δυνατά στην άμυνα και είναι σαν να έχει μια καλολαδωμένη μηχανή στην επίθεση».

Και πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε ενωμένοι και κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Η σεζόν είναι πολύ απαιτητική, ίσως λίγο περισσότερο για τις ισπανικές ομάδες επειδή η ACB είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο».