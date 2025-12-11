Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν παραδίδει το δίπλωμα του γιατί δεν έχει» - Τι είπε Έλληνας κάτοικος Μονακό

Onsports Team

«Τον έχουν ξανασταματήσει σε έλεγχο αλλά τον αναγνωρίζουν και τον αφήνουν να φύγει», ανέφερε για τον Στέφανο Τσιτσιπά Έλληνας κάτοικος του Μονακό που ισχυρίζεται πως γνωρίζει τον τενίστα

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά, αφότου ο γνωστός τενίστας πιάστηκε να τρέχει στην Αττική οδό με ταχύτητα 210 χιλιομέτρων με τις κάμερες της Τροχαίας να τον «πιάνουν» και να του επιβάλουν αφαίρεση διπλώματος μαζί και πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Ωστόσο, σχεδόν ένα μήνα μετά το περιστατικό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει ακόμη παραδώσει το δίπλωμα του στην τροχαία. Αυτό βασίζεται στο γεγονός πως ο Έλληνας τενίστας αποφεύγει να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του, απλούστατα επειδή «δεν έχει δίπλωμα οδήγησης», όπως αναφέρει Έλληνας κάτοικος του Μονακό που ισχυρίζεται πως γνωρίζει τον αθλητή.

«Στο Μονακό για να αποκτήσεις δίπλωμα δίνεις εξετάσεις που είναι πιο δύσκολες από αυτές στην Ελλάδα, ειδικά οι γραπτές, ή καταθέτεις το δίπλωμα που έχεις βγάλει στη χώρα σου και σου δίνουν το Μονεγάσκικο που είναι ακριβώς στη λογική της ΕΕ», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας που κατοικεί μόνιμα στο Μονακό.

Αναφορικά με τον Στέφανο Τσιτσιπά και γιατί ακόμη δεν έχει παραδώσεις στις Ελληνικές αρχές το δίπλωμα του ανέφερε: «Ο Στέφανος όπως γνωρίζουν καλά οι δικοί του άνθρωποι δεν έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει δίπλωμα στο Μονακό και αυτό ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα για χρόνια, αν και αγόραζε συνέχεια πανάκριβα αυτοκίνητα».

«Λένε ότι έχει ένα βρετανικό έγγραφο οδήγησης αγνώστου προέλευσης. Όμως η προσωρινή άδεια Ηνωμένου Βασιλείου, είναι έγκυρη μόνο για χρήση εντός των συνόρων. Ίσως γι΄αυτό δεν το καταθέτει στην ελληνική αστυνομία. Η αλήθεια είναι ότι δεν παραδίδει το δίπλωμα γιατί πολύ απλά δεν έχει δίπλωμα οδήγησης, εξάλλου λείπει σχεδόν πάντα από εδώ. Το ξέρουμε όλοι εδώ στο Μονακό. Τον έχουν ξανασταματήσει σε έλεγχο αλλά τον αναγνωρίζουν και τον αφήνουν να φύγει.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ: