Βόλεϊ: Ήττα με κάτω τα χέρια για τον Παναθηναϊκό στη Γαλλία, «διπλό» του ΠΑΟΚ στην Κύπρο

Onsports Team

Βαριά ήττα με 3-0 σετ για τον Παναθηναϊκό στη Γαλλία από την Πουατιέ.

Ο Παναθηναϊκός έψαχνε restart απέναντι στην Πουατιέ μετά τις ήττες από Ολυμπιακό, Μίλωνα, αλλά ηττήθηκε με 3-0 και δυσκόλεψε αρκετά το έργο της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Έτσι η γαλλική ομάδα πήρε ισχυρό προβάδισμα για την ρεβάνς στο Μετς (7/1).

Η Πουατιές είχε τον πλήρη έλεγχο από το πρώτο σετ το οποίο πήρε με το εύκολο 25-16. Το ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο με τους γηπεδούχους να το κατακτούν με τον ίδιο σκορ (25-16).

Στο τρίτο το οποίο ήταν και το τελευταίο το «τριφύλλι» ήταν πιο ανταγωνιστικό, ωστόσο η Πουατιέ βρήκε λύσεις και έκανε το 3-0 στα σετ (25-22).

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)

Το πρώτο σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στη συνέχεια του CEV Challenge Cup έκανε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του Παφιακού με 1-3 σετ, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων, στο πλαίσιο της φάσης των «32».

Ο «Δικέφαλος» χρειάζεται πλέον νίκη με οποιοδήποτε σκορ στη ρεβάνς της 7ης Ιανουαρίου στο PAOK Sports Arena, ενώ η κυπριακή ομάδα για να ελπίζει σε πρόκριση θα πρέπει να επικρατήσει με 0-3 ή 1-3, ώστε όλα να κριθούν στο χρυσό σετ.