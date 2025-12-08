Ομάδες

Βόλεϊ: Επιστρέφει στη δράση ο Κουμεντάκης - Μειώθηκε από τα 4 χρόνια στους 3 μήνες η ποινή του!
Onsports Team 08 Δεκεμβρίου 2025, 22:28
ΣΠΟΡ

Βόλεϊ: Επιστρέφει στη δράση ο Κουμεντάκης - Μειώθηκε από τα 4 χρόνια στους 3 μήνες η ποινή του!

Ανατροπή στην υπόθεση ντόπινγκ του Ραφαήλ Κουμεντάκη, με τον ΕΟΚΑΝ να δέχεται πως η απαγορευμένη ουσία που πήρε δεν ήταν για να αυξήσει την αγωνιστική του απόδοση.

Η έφεση που είχε ασκήσει ο Ραφαήλ Κουμεντάκης στον ΕΟΚΑΝ έφερε αποτέλεσμα για τον ίδιο και  τον Ολυμπιακό, καθώς η ποινή αποκλεισμού του διεθνή ακραίου μειώθηκε σημαντικά.

Τον περασμένο Αύγουστο τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό, επειδή είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία, ύστερα από έλεγχο ντόπινγκ.

Ωστόσο, ο ΕΟΚΑΝ δικαίωσε τον αθλητή μειώνοντας την ποινή του σε τρεις μήνες και σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την επιστροφή του στην αγωνιστική δραστηριότητα.



