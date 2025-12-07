Κολύμβηση: Χωρίς μετάλλιο για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Onsports Team

Με μία συγκλονιστική προσπάθεια και ένα μεγάλο και ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ, η Αρτεμις Βασιλάκη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1.500μ. ελεύθερο, κατά την 6η και τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που φιλοξενείται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η 19χρονη πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο πάλεψε ως τα τελευταία μέτρα για το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο τελικά έχασε από την Ουγγαρέζα Αϊνα Κέσελι για μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου. Με το 15:51.78 που σημείωσε, η Βασιλάκη συνέτριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων Κ23 (16:01.96), που είχε πετύχει στις 13 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, και έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κολυμπάει τον «μαραθώνιο» της πισίνας σε λιγότερο από 16 λεπτά.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε με μεγάλη άνεση η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα με 15:29.93, ενώ καθαρά δεύτερη ήταν η Γερμανίδα Μάγια Βέρνερ με 15:47.00. Για την τρίτη θέση πάλεψαν τρεις αθλήτριες, με την Αϊνα Κέσελι να ανεβαίνει τελικά στο βάθρο με 15:51.73, έναντι 15:51.78 της Βασιλάκη και 15:52.28 της Ισπανίδας Μαρία Ντε Βαλντές.

Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Λούμπλιν με συμμετοχές σε επτά τελικούς από έξι διαφορετικούς αθλητές/τριες (Σίσκος, Βαζαίος, Μάρκος, Ντουντουνάκη, Βασιλάκη, Δαμασιώτη) και καλύτερο πλασάρισμα την τέταρτη θέση της Αννας Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα και της Βασιλάκη, αλλά για πρώτη φορά από το 2013 η χώρα μας φεύγει από ένα Ευρωπαϊκό μικρής πισίνας χωρίς κάποιο μετάλλιο.