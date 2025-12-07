Πόλο: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βουλιαγμένη και «καπάρωσε» την πρωτιά του Α' ομίλου

Onsports Team

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη επικράτησε στο Σεράφειο 17-12 της Βουλιαγμένης, συνεχίζει την αήττητη πορεία της και ουσιαστικά «σφράγισε» την πρωτιά του Α΄ ομίλου, κυρίως όμως εξασφάλισε ένα πολύ σημαντικό βαθμολογικό πλεονέκτημα ενόψει της Β΄ φάσης, όπου θα μπει ως φαβορί για την κατάληψη της δεύτερης θέσης.

Με πολύ όμορφα γκολ του Δημήτρη Σκουμπάκη, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 8-5 και 9-6 στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά ο Τε Ρίλε «απάντησε» και ο ΝΟΒ έφερε το ματς στα ίσια (9-9), για να ξαναδώσει ο Κοπελιάδης προβάδισμα στους γηπεδούχους στο φινάλε του ημιχρόνου. Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ανδρεάδη να αποκρούει πέναλτι του Παπασηφάκη και τον Σπάχιτς να ισοφαρίζει 10-10, στη συνέχεια όμως οι «πράσινοι» βελτίωσαν την άμυνά τους και κατάφεραν, αξιοποιώντας την πολύ καλή δουλειά των φουνταριστών τους (Παπανικολάου και Μπανίτσεβιτς), να πάρουν μία διαφορά τεσσάρων τερμάτων, 15-11. Η Βουλιαγμένη, η οποία σημειωτέον αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Χατζή, δεν κατάφερε να αντιδράσει, δεν σκόραρε καν στην τελευταία περίοδο και μοιραία γνώρισε τη δεύτερη φετινή ήττα της από τους «πράσινους».

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

=========

Πανιώνιος-Εθνικός 18-8

Παλ. Φάληρο-Χίος 15-15

Χανιά-ΝΟ Πατρών 15-16

Παναθηναϊκός-Βουλιαγμένη 17-12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Παναθηναϊκός 177-62 27 -9αγ.

Βουλιαγμένη 170-96 24

Πανιώνιος 163-117 21 -9αγ.

Εθνικός 129-154 15

Παλαιό Φάληρο 96-149 10

Χίος 115-146 10

ΝΟ Πατρών 109-190 4

Χανιά 98-143 4

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

=========

Ολυμπιακός-Περιστέρι 17-7

ΠΑΟΚ-Απόλλων Σμύρνης 13-21

Λάρισα-Υδραϊκός 9-22

ΟΦΘ-Γλυφάδα 10-16

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 226-62 27 -9αγ.

Απόλλων Σμύρνης 230-99 27

ΠΑΟΚ 150-104 21 -9αγ.

Υδραϊκός 123-117 15

Γλυφάδα 118-171 12

Περιστέρι 117-147 9

ΟΦΘ 93-177 6

Λάρισα 75-255 0