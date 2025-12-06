Ομάδες

Κολύμβηση: Στον τελικό με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 21:47
ΣΠΟΡ

Κολύμβηση: Στον τελικό με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη

Εξαιρετική η Γεωργία Δαμασιώτη πέρασε στον τελικό των 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, με εθνικό ρεκόρ.

Πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και Κ23, έκανε η εντυπωσιακή Γεωργία Δαμασιώτη. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια εξασφάλισε με αυτό τον τρόπο την πρόκριση στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας που διεξάγεται στο Λιούμπιν της Πολωνίας.

Η 22χρονη πήρε την 5η θέση στα ημιτελικά με χρόνο 2:05.79, βελτιώνοντας το 2:05.90 που είχε πετύχει στις 12 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (7/12) στις 20:50. Με τον ταχύτερο χρόνο (2:04.37) προκρίθηκε η Ελενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία και ακολούθησε η Λάουρα Λάχτινεν από τη Φινλανδία με 2:04.68. Πιο γρήγορες από τη Δαμασιώτη ήταν επίσης η Βρετανή Εμιλι Ρίτσαρντς (2:05.16) και η Ιρλανδή Ελεν Γουόλς (2:05.60).

Οι δηλώσεις της Δαμασιώτη:

 



