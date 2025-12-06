Greek Basketball League: Στο τέλος νίκη για το Περιστέρι, «διπλό» του Ηρακλή στην Καρδίτσα

Onsports Team

Η ομάδα των δυτικών προαστίων «λύγισε» το Μαρούσι σε ματς «θρίλερ», ενώ ο «γηραιός» έφυγε με μια ακόμη σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Ο Ηρακλής έχει βρει τον ρυθμό του και πήρε μια ακόμη μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Για την 9η αγωνιστική της GBL, ο «γηραιός» επικράτησε 87-80 στην Καρδίτσα, συνεχίζοντας τις πολύ καλές εμφανίσεις του τελευταίου καιρού.

Στο «Γιάννης Μπουρούσης» οι Θεσσαλονικείς άντεξαν στο τέλος την «αντεπίθεση» της Καρδίτσας έχοντας σε εκπληκτική βραδιά τον Φόρμαν που σημείωσε 31 πόντους, είχε 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Οι γηπεδούχοι είχαν κορυφαίος τον Έλις με 23 πόντους.

Περιστέρι – Μαρούσι 80-78

Το Περιστέρι επικράτησε στο τέλος του Αμαρουσίου με 80-78, σε ματς με όλα τα στοιχεία του ντέρμπι. Μάλιστα οι φιλοξενούμενη δέχτηκαν συνολικά έξι τεχνικές ποινές. Με αποτέλεσμα να αποβληθεί ο Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Το Περιστέρι ανέβηκε στο 5-3, ενώ το Μαρούσι έπεσε στο 2-6. Ο Βαν Τούμπεργεν μέτρησε 16 πόντους με 8 ριμπάουντ, με τον Πέιν να προσθέτει 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Νίκολς με 14 πόντους. Για τους ηττημένους, ο Μέικον ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους. Διψήφιος και ο Ρέινολντς με 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟΚ-Κολοσσός 82-70

Προμηθέας Π.-Μύκονος 103-83

Καρδίτσα-Ηρακλής 80-87

Περιστέρι-Μαρούσι 80-78

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 7/12

ΠαναθηναϊκόςAKTOR-Πανιώνιος 7/12

Ρεπό: Αρης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 16

ΠΑΟΚ 14

Παναθηναϊκός AKTOR 13 -7αγ.

Περιστέρι 13

Προμηθέας Π. 13 -9αγ.

ΑΕΚ 12 -7αγ.

Ηρακλής 12

Άρης 11

Μύκονος 11

Καρδίτσα 11

Κολοσσός Ρ. 11 -9αγ.

Mαρούσι 10

Πανιώνιος 9