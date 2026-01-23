Ομάδες

ΠΑΟΚ: Αλλαγή ώρας σε δύο αγώνες FIBA Europe Cup λόγω ποδοσφαίρου
Onsports Team 23 Ιανουαρίου 2026, 02:19
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

Δεκτό έκανε το αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ η FIBA για αλλαγή της ώρας έναρξης δύο αγώνων στο Europe Cup, λόως της διεξαγωγής των δύο ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.

Εκεί ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (4/2 και 11/2, 20:30). Συγκεκριμένα, οι αλλαγές των ωρών έναρξης αφορούν στις δύο αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ απένατι στη Σπόρτιγνκ Λισαβόνας (4/2) και την Μπιλμπάο (11/2).

Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 18:00 τη Σπόρτιγνκ Λισαβόνας στις 4 Φεβρουαρίου και στις 17:30 την Μπιλμπάο στις 11 Φεβρουαρίου. Η αρχική προγραμματισμένη ώρα των συγκεκριμένων αγώνων του ΠΑΟΚ ήταν στις 20:15.



