Πέρασε τα ιατρικά τεστ ο Λεσόρ – Πλησιάζει η επιστροφή

Onsports Team

Ευχάριστα νέα για τον Γάλλο σέντερ ο οποίος από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσει δυνατό ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Ματίας Λεσόρ έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τον τραυματισμό του τον Δεκέμβριο του 2024. Ο κορυφαίος σέντερ της Euroleague, έκανε την τελευταία επέμβαση από ειδικό γιατρό στο εξωτερικό και πλέον είναι στην τελική ευθεία της επιστροφής του.

Ο ψηλός του Παναθηναϊκού πέρασε όλα τα ιατρικά τεστ. Αυτό σημαίνει πως από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσει ατομικό πρόγραμμα σε φουλ ρυθμούς.

Εκεί λοιπόν, αν όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται και αρχές Φεβρουαρίου να μπει στις ομαδικές προπονήσεις! Το πιο θετικό απ’ όλα είναι πως ιατρικά όλα κυλούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Το μόνο που μένει είναι να φανεί πως θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του στις προπονήσεις πλέον. Ιατρικά πάντως, έχει το «οκ» από τον Ολλανδό γιατρό, Φαν Ντάικ.