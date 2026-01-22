Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR 75-71: Το έχασε μέσα από τα χέρια του

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μακάμπι, αφού δεν μπόρεσε να υπεκεράσει τα αγωνιστικά του προβλήματα και τις περίεργες αποφάσεις των διαιτητών στην τέταρτη περίοδο, με τους "πράσινους" να χάνουν την ευκαιρία να πάρουν το ματς από ελεύθερα τρίποντα των Σλούκα και Γκραντ. Στο 14-10 πλέον το "τριφύλλι".

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε κόντρα σε όλους και σε όλα αλλά έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει ένα μεγάλο διπλό, αφού οι Κώστας Σλούκας και Τζέριαν Γκραντ δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν σε ελεύθερα σουτ τριών πόντων με τη διαφορά στους δύο.

Οι "πράσινοι" ηττήθηκαν με 75-71 από την Μακάμπι πληρώνοντας ουσιαστικά τα πολλά αγωνιστικά τους προβλήματα, αλλά και τα επίθετικά... θέματα που παρουσίασαν στην τέταρτη περίοδο. Καθοριστικοί και οι διαιτητές οι οποίοι στην τέταρτη περίδοο πλήραν πολλά... περίεργα σφυρίγματα και τα έβλεπαν όλα... κίτρινα.

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε την έκπληξη και από το DNP του προηγούμενου αγώνα ξεκίνησε τον Σορτς στην πεντάδα της ομάδας του. Και ο Αμερικανός ξεκίνησε εντυπωσιακά, αφού μαζί με τον Γκραντ “οδήγησαν” τον Παναθηναϊκό σε ένα γρήγορο 0-7. Στη συνέχεια όμως οι “πράσινοι” έκανα λάθη στην άμυνα τους και ε΄δώσαν το δικαίωμα στον Σόρκιν να κάνει το παιχνίδι του. Ο παίκτης του Κάτας έκανε μεγάλη ζημιά στους “πράσινους” και μείωσε σε 6-7 αλλά και 8-9. Ο Ρογκαβόπουλος στο “3” ήταν “ζεστός” και έκανε το 8-12 και το 11-14, αλλά ο Σόρκιν ήταν μεγάλο θέμα για τον Παναθηναϊκό με τη Μακάμπι να παίρνει προβάδισμα 15-14.

Τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου και ο Αταμάν προχώρησε σε αλλαγές ρίχνοντας στο παρκέ Τολιόπουλο και Καλαϊτζάκη, με τον Μπλατ όμως να ανοίγει ακόμα περισσότερο τη διαφορά και να κάνει το 18-14. Ο Παναθηναϊκός δεν έβαζε το κορμί του στην άμυνα, αποτέλεσμα να μην έχει κάνει ούτε ένα φάουλ και να κάνει εύκολη την ζωή των αντιπάλων του. Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στο παρκέ τον Βασίλη Τολιόπουλο ο οποίος ήταν σε… φόρα από τον αγώνα με την Μπασκόνια και με 5 συνεχόμενους πόντους του αλλά και μία τελική πάσα στον Φαρίντ, ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 20-21.

Το δεύτερο δεκάλεπτο βρήκε τον Παναθηναϊκό να είναι πολύ άστοχος από μακριά και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη Μακάμπι να κάνει το παιχνίδι της. Με τον Κλαρκ να παίρνει πάνω του το επιθετικό παιχνίδι των Ισραηλινών η Μακάμπι προηγήθηκε με 27-22, με τον Σόρκιν να προσθέτει δύο ακόμα πόντους για το 29-22. Ο Σλούκας προσπαθούσε να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του, αλλά οι τελευταίοι ήταν άστοχοι από την περίμετρο, με τον Χουάντσο να “σπάει” το… ρόδι και να μειώνει σε 29-25 και αμέσως μετά τον Χολμς να μειώσει στους 2 πόντους και να κάνει το 29-27 στο 14’.

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει τη Μακάμπι, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα λάθη στην άμυνα, παρ’ όλα αυτά άρει να δείχνει άλλο πρόσωπο. Ο Γκραντ με τον Σλούκας οργάνωναν σωστά, ο Χολμς έκανε τη δουλειά του και με κάρφωμα μείωσε σε 34-31. Εκεί ο Αταμάν πέρασε εκτός τους δύο παίκτες και στη θέση τους έβαλε τους Σορτς και Γιούρτσεβεν. Αποτέλεσμα; 0-4 από τα χέρια των Γιούρτσεβεν και Σορτς και το σκορ στο 34-35, τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς ο Ντάουντιν μπήκε στην επιθετική εξίσωση για την ομάδα του, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ήταν… κολλημένος στην δική του επίθεση. Οι παίκτες του Κάτας έκαναν σερί 6-0, πήραν προβάδισμα με 40-35 και ο Αταμάν δεν έχασε χρόνο καλώντας τάιμ άουτ για να τους κόψει τον ρυθμό και να… επαναφέρει τους παίκτες του. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει με τον Γκραντ να σκοράρει από μακριά και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ με 42-39.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την αρχική πεντάδα και τον Σορτς να συνεχίζει να έχει πολύ καλό ρυθμό. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός έβγαλε τρομερή σκληράδα στην άμυνα, με τον Χουάντσο να δίνει απίστευτες μάχες στα ριμπάουντ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με τον Γκραντ να έχει σπουδαίες επιλογές στην επίθεση και τον Σορτς να δημιουργεί για τον Χολμς, το Τριφύλλι προσπέρασε (53-57), αλλά ο Μπλατ ήταν σε τρομερή βραδιά από την περιφέρεια. Με δύο σερί τρίποντα έφτασε τα 4/4 κι έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Μακάμπι (59-57), αλλά την τελευταία λέξη στην τρίτη περίοδο είπε ο Σαμοντούροβ με δικό του τρίποντο από τη δημιουργία του Τολιόπουλου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε άσχημα, με τον Μπλατ να συνεχίζει το ρεσιτάλ από την περιφέρεια (5/5) και τον Μπρισέτ να στέλνει τη Μακάμπι στο +5 με καλάθι και φάουλ μέσα σε 1,5 λεπτό. Μέσα σε όλα ο Παναθηναϊκός χρεώθηκε με 4 φάουλ μέσα σε μόλις 3 λεπτά. Ο Σορτς ανέλαβε πρωτοβουλίες για να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ (67-66), αλλά στις επόμενες δύο επιθέσεις της Μακάμπι χάθηκαν συνολικά 4 αμυντικά ριμπάουντ. Το αποτέλεσμα ήταν οι γηπεδούχοι να ξεφύγουν με 5 (71-66), με 3:18 να απομένουν. Το ματς διακόπηκε για 5 λεπτά, καθώς οι διαιτητές δεν είδαν πως το χρονόμετρο είχε κολλήσει σε προηγούμενη επίθεση της ισραηλινής ομάδας και οι φιλοξενούμενοι κατέθεσαν ένσταση.

Τα Δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71

