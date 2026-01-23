Europa League: Πέρασαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Onsports Team

Ανέβηκε 12ος ο ΠΑΟΚ, στην 19η θέση ο Παναθηναϊκός, πέρασαν οι ελληνικές ομάδες που τελευταία αγωνιστική θέλουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισα.

Η 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, «σφράγισε» την ευρωπαϊκή συνέχεια των ελληνικών ομάδων. Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού στην Βουδαπέστη με την Φερεντσβάρος (και οι δύο αντίπαλοι είναι ομάδες 8άδας), οριστικοποίησε και μαθηματικά την πρόκριση «δικέφαλου» και «τριφυλλιού».

Πλέον, την τελευταία αγωνιστική οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν την Ρόμα και οι «ασπρόμαυροι» θα παίξουν στη Γαλλία με την Λιόν. Εκεί θα αναζητήσουν καλά αποτελέσματα, για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, μιας και η 8άδα μοιάζει πολύ δύσκολη.

EUROPA LEAGUE – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΗ LEAGUE PHASE

Φέγενορντ (Ολλανδία)- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-0

(5' Ουατανάμπι, 69' Χατζ Μουσα, 90' Μπόρχες)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1

(25' Σάντσο)

ΠΑΟΚ (Ελλάδα)- Μπέτις (Ισπανία) 2-0

(67' Ζίβκοβιτς, 87' πέν. Γιακουμάκης)

Πλζεν (Τσεχία)- Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1

(6' Τσερβ - 90' Γκουλ)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)- Λιόν (Γαλλία) 0-1

(45'+1 Μέιτλαντ-Νάιλς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0

(82' Ματάνοβιτς)

Μπολόνια (Ιταλία)- Σέλτικ (Σκωτία) 2-2

(58' Νταλίνγκα, 78' Ρόου - 6' Χατάτε, 41' Τράστι)

Μάλμε (Σουηδία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1

(17' Κοστόφ)

Μπραν (Νορβηγία)- Μίντιλαντ (Δανία) 3-3

(19' Χολμ, 68' πέν. Κόρνβιγκ, 90'+10 πέν. Σόλντβεντ - 4',70' Ερλιτς, 31' Τζούνιορ Μπρουμάδο)

Ρόμα (Ιταλία)- Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0

(40', 90'+3 Πίτσιλι)

Ρέιντζερς (Σκωτία)- Λουντογκόρετς 1-0

(33' Ντιομαντέ)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)- Στεάουα Βουκ. 4-1

(7' Μπακράρ, 11',71' Μπέλιο, 90+3' Κουλένοβιτς - 42' Μπιρλιγκέα)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)- Βασιλεία 3-1

(4',12' Αλαϊμπέγκοβιτς, 35' Κράτζιγκ - 56' Αγκμπονίφο)

Μπράγκα (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0

(54' αυτ. Γέιτς)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)- Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1-1

(62' πέν. Ντέλε - 86' Ζαρουρί)

Νις (Γαλλία)- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 3-1

(10' Βανουτέ, 41',59' Γκουβέια - 68' Στόκερς)

Θέλτα (Ισπανία)- Λιλ (Γαλλία) 2-1

(1' Σβέντμπεργκ, 69' Στάρφελτ - 87' Ζιρού)

Ουτρέχτη (Ολλανδία)- Γκενκ (Βέλγιο) 0-2

(54’ Ελ Ουάχντι, 83’ Χέιμανς πεν.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λιόν 18

Άστον Βίλα 18

Φράιμπουργκ 17

Μίντιλαντ 16

Μπράγκα 16

Ρόμα 15

Φερεντσβάρος 15

Μπέτις 14

Πόρτο 14

Γκενκ 13

Ερυθρός Αστέρας 13

ΠΑΟΚ 12

Στουτγκάρδη 12

Θέλτα 12

Μπολόνια 12

Νότιγχαμ Φόρεστ 11

Βικτόρια Πλζεν 11

Φενερμπαχτσέ 11

Παναθηναϊκός 11

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 10

Λιλ 9

Μπραν 9

Γιουνγκ Μπόις 9

Σέλτικ 8

Λουντογκόρετς 7

Φέγενορντ 6

Βασιλεία 6

Σάλτσμπουργκ 6

Στεάουα Βουκ. 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Στουρμ Γκρατς 4

Ρέιντζερς 4

Νις 3

Ουτρέχτη 1

Μάλμε 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1