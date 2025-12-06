Τουρκία: Σύλληψη 29 παικτών για το σκάνδαλο στοιχημάτων – Έφοδος στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρ

AP

Onsports Team

Το σπίτι του Μερτ Χακάν Γιαντάς ερευνήθηκε από την τουρκική αστυνομία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για παράνομα στοιχήματα και χειραγώγηση αγώνων – Χειροπέδες σε 46 άτομα, μεταξύ των οποίων 29 ποδοσφαιριστές

Οι εισαγγελείς στην Κωνσταντινούπολη διέταξαν τη σύλληψη 46 ατόμων –ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται 29 ποδοσφαιριστές– το πρωί της Παρασκευής (05/12), καθώς συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και οι έρευνες για το σκάνδαλο που κυριαρχεί στο ποδοσφαιρικό τοπίο της γείτονος χώρας.

Ο 31άχρονος αρχηγός της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, κατηγορείται από τους εισαγγελείς για παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες μέσω τρίτου προσώπου, και τα τουρκικά Μέσα αναφέρουν ότι έχει τεθεί υπό κράτηση από την Αστυνομία.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι επίσης ο Μετεχάν Μπαλτατσί (23 ετών) αμυντικός της Γαλατάσαραϊ, ο οποίος κατηγορείται για στοιχηματισμό σε αγώνες της δικής του ομάδας και πρόσφατα τιμωρήθηκε με 9 μήνες αποκλεισμού από την Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Οι ποδοσφαιριστές απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε αγώνες, είτε αφορούν την δική τους ομάδα είτε όχι, λόγω ανησυχιών για χειραγώγηση αγώνων και τη διατήρηση της αθλητικής ακεραιότητας.

Οι 27 από τους 29 ποδοσφαιριστές που συνελήφθησαν, φέρεται να στοιχημάτισαν σε αγώνες της δικής τους ομάδας.

Το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι 35 από τα 46 άτομα που έπρεπε να συλληφθούν, είχαν ήδη τεθεί υπό κράτηση. Από τα υπόλοιπα 11, τα 5 πιστεύεται ότι βρίσκονται στο εξωτερικό.

«Οι προσπάθειες για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων είναι σε εξέλιξη. Οι έρευνες θα συνεχιστούν με σχολαστικότητα και αποφασιστικότητα», σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα».

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο ιδιοκτήτης της Ανκαρασπόρ, Αχμέτ Οκατάν και ο πρόεδρος του συλλόγου, Μεχμέτ Εμίν Κατίπογλου, ο πρόεδρος της Ναζίλι Μπελετιέσπορ, Σαχίν Καγιά και δύο προπονητές, όλοι με κατηγορίες ότι χειραγώγησαν το αποτέλεσμα αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων τον Απρίλιο του 2024.

Ακόμη, έξι άτομα, εκ των οποίων ένας ποδοσφαιριστής, κατηγορούνται για προσπάθεια χειραγώγησης του αποτελέσματος του αγώνα μεταξύ της Ουμρανίγεσπορ και της Γκιρεσούνσπορ, τον Δεκέμβριο του 2023.

Επίσης κατηγορούμενοι είναι ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα Ντεμίρσπορ, Μουράτ Σαντζάκ, ο πρώην διαιτητής και νυν σχολιαστής, Αχμέτ Τσακάρ και η γυναίκα του και ο διαιτητής της πρώτης κατηγορίας, Ζορμπάι Κιουτσούκ, ο οποίος κατηγορείται για ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Τον Νοέμβριο, η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανέστειλε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιριστές από τον ανταγωνισμό για φερόμενες παραβάσεις στοιχημάτων, αφού ο επικεφαλής της, Ιμπραΐμ Χασιοσμάνογλου, κατηγόρησε πρώτα εκατοντάδες διαιτητές ότι συνδέονται με λογαριασμούς στοιχημάτων τον Οκτώβριο.

Η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος, 4 πόντους μπροστά από τη Φενέρμπαχτσε, με έναν αγώνα περισσότερο (15 έναντι 14). Η ομάδα του Ντομένικο Τεντέσκο αντιμετωπίζει απόψε (06/12, 19:00) τη Μπασάκσεχιρ, εκτός έδρας.

Η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται στην 14η θέση στην κατάταξη του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ, η Φενέρμπαχτσε καταλαμβάνει την 20ή θέση στον ενιαίο όμιλο του Europa League.

Η πλήρης λίστα με τα πρόσωπα που κρατούνται:

Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ – Ποδοσφαιριστής (Καγιασέρσπορ)

Αμπντουρραχμάν Μπαϊράμ – Ποδοσφαιριστής (Σακαριάσπορ)

Αχμέτ Αμπντουλάχ Τσακμάκ – Ποδοσφαιριστής (Σίβασπορ)

Αλασάν Ντάο – Ποδοσφαιριστής (Κοναγιασπόρ)

Αρντά Τούρκεν – Ποδοσφαιριστής (Σακαριάσπορ)

Μπαρτού Καγιά – Ποδοσφαιριστής (Αμέντσπορ)

Τζενγκίζ Ντεμίρ – Ποδοσφαιριστής (Χατάισπορ)

Εμιρτζάν Τσιτσέκ – Ποδοσφαιριστής (Πεντίκσπορ)

Ενσάρ Μπιλέρ – Ποδοσφαιριστής (Μπολούσπορ)

Ερέν Καραντάγ – Ποδοσφαιριστής (Τσορούμσπορ)

Ερχάν Τσελένκ – Ποδοσφαιριστής (Σερίκσπορ)

Ισμαήλ Καλμπούρτζου – Ποδοσφαιριστής (Μπολούσπορ)

Ιζέτ Φουρκάν Μαλάκ – Ποδοσφαιριστής (Γκιεζτέπε)

Καντίν Καν Γιουρντακούλ – Ποδοσφαιριστής (Μανίσασπορ)

Κερέμ Γιουσούφ Σιρκέτσι – Ποδοσφαιριστής (Καραγκιουμρούκ)

Μετεχάν Μπαλτατσί – Ποδοσφαιριστής (Γαλατασαράι)

Μουχάμετ Φουρκάν Οζάν – Ποδοσφαιριστής (Ερζουρούμσπορ)

Οκτάι Αϊντίν – Ποδοσφαιριστής (Αμέντσπορ)

Ορκούν Οζντεμίρ – Ποδοσφαιριστής (Μπολούσπορ)

Σαλίχ Μαλκοτσογλού – Ποδοσφαιριστής (Τραμπζονσπόρ)

Σαμέτ Καραμπατάκ – Ποδοσφαιριστής (Μανίσασπορ)

Τόλγκα Καλεντέρ – Ποδοσφαιριστής (Μπαντιρμάσπορ)

Ούγκουρ Αντέμ Γκεζέρ – Ποδοσφαιριστής (Αμέντσπορ)

Ούγκουρ Καν Γιλντίζ – Ποδοσφαιριστής (Γκιόζτεπε)

Γιουνούς Εμρέ Τεκογλού – Ποδοσφαιριστής (Σακαριάσπορ)

Γιουσούφ Οζντεμίρ – Ποδοσφαιριστής (Αλανιάσπορ)

Γκιουτζέλ Γκιουρόλ – Ποδοσφαιριστής (Αντάνα Ντεμίρσπορ)

Τζουνέιτ Σεμίρλι – Ομάδες: Ουμρανιέσπορ / Γκιρεσουνσπόρ

Ούμιτ Καγιά – Ομάδες: Ουμρανιέσπορ / Γκιρεσουνσπόρ

Κοράι Σανλί – Ομάδες: Ουμρανιέσπορ / Γκιρεσουνσπόρ

Φαρούκ Τζαν Γεντζ – Ομάδες: Ουμρανιέσπορ / Γκιρεσουνσπόρ (Βανσπόρ)

Τζενκ Σαριτάς – Ομάδες: Ουμρανιέσπορ / Γκιρεσουνσπόρ

Γκαμζέ Νελί Καγιά – Ομάδες: Ουμρανιέσπορ / Γκιρεσουνσπόρ

Αχμέτ Οκατάν – Ομάδες: Νάζιλισπορ / Ανκαρασπόρ

Γκιουρχάν Σονμέζ – Ομάδες: Νάζιλισπορ / Ανκαρασπόρ

Μεχμέτ Εμίν Κατιπογλού – Ομάδες: Νάζιλισπορ / Ανκαρασπόρ

Βολκάν Ερτέν – Ομάδες: Νάζιλισπορ / Ανκαρασπόρ

Σαχίν Καγιά – Ομάδες: Νάζιλισπορ / Ανκαρασπόρ

Ζορμπάι Κουτσούκ – Διαιτητής (Αναφορά Κεντρικού Συμβουλίου Διαιτησίας)

Μουράτ Σαντζάκ – Πρώην πρόεδρος Αντάνα Ντεμίρσπορ

Μετίν Κορκμάζ – Αντιπρόεδρος Αντάνα Ντεμίρσπορ

Εμπράχ Τσελίκ – Στέλεχος Αντάλιασπορ

Μερτ Χακάν Γιαντάς – Ποδοσφαιριστής (Φενερμπαχτσέ)

Ερσέν Ντικμέν – Παίκτης που έπαιξε στοιχήματα για τον Μερτ Χακάν Γιαντάς

Αχμέτ Τσακάρ – Αθλητικός σχολιαστής και πρώην διαιτητής

Χαγριγιέ Αρζού Τσακάρ – Σύζυγος Αχμέτ Τσακάρ (Πρώην γιατρός)