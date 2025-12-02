Πρόκριση για την Ντουντουνάκη στα ημιτελικά των 50μ πεταλούδας

Οnsports Τeam

Το πρώτο βήμα έγινε για την Άννα Ντουντουνάκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2023 προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50μ πεταλούδας.

Η κορυφαία Ελληνίδα κολυμβήτρια βρίσκεται πιο κοντά στον τελικό των 50μ πεταλούδας, καθώς κέρδισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Κολύμπησε στην τέταρτη σειρά των προκριματικών και με 25.54 (έχει 25.09 από το 2021) και πλασαρίστηκε στην 10η θέση. Επομένως, στο απογευματινό πρόγραμμα θα διεκδικήσει την παρουσία της στον τελικό για να μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της.



Εντυπωσιακή ήταν η Σουηδέζα, Λουίζ Χάνσον, καθώς η 29χρονη κολύμπησε σε 25.17 για να προκριθεί με την καλύτερη επίδοση. Η Ρους Βανότερνταϊκ (Βέλγιο) και η Μαρτίν Ντάμποργκ (Δανία) ακολούθησαν με 25.20, με την Δανέζα να σημειώνει νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ εφήβων.