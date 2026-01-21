Ολυμπιακός: Εκτός ο Μιλουτίνοβ

Οnsports Τeam

Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοβ ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στην Πόλη για το ματς με την Εφές.

Με μια πολύ σημαντική απουσία θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός για την Κωνσταντινούπολη, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Εφές.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, ο οποίος μετά από χτύπημα στον αγώνα με την Μακάμπι υπέστη διάσειση και θα παραμείνει στη χώρα μας.

Έτσι, δεν ταξίδεψε τελικά με την υπόλοιπη αποστολή, κάτι που σημαίνει πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει 13 παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές (22/1, 19:30).

Φυσικά, εκτός είναι και ο Μόντε Μόρις, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.