Με το σήμα του Ερασιτέχνη το «Telekom Center Athens» (vid)

Οnsports Τeam

Η μεγάλη ώρα για το τζάμπολ του σπουδαίου ευρωπαϊκού αγώνα του Παναθηναϊκού πλησιάζει και το T-Center αλλάζει για χάρη του Ερασιτέχνη.

Ο Παναθηναϊκός υοποδέχεται σήμερα (21/1, 19:00) με την Ζαγκλέμπιε για τους «16» του Eurocup με τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ να έχουν πάρει την νίκη στο πρώτο ματς με 76-49.

Ο μεγάλος επαναληπτικός θα φιλοξενηθεί στο «Telekom Center Athens» και το σήμα του Ερασιτέχνη έχει πάρει τη θέση του στο glass floor.

Ο Ερασιτέχνης δημοσίευσε ένα βίντεο από το γήπεδο, με τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ να μαζεύονται στο κέντρο και να ακολουθούν την καθιερωμένη ρουτίνα, φωνάζοντας δυνατά: «Παναθηναϊκός».