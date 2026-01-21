Ομάδες

Με το σήμα του Ερασιτέχνη το «Telekom Center Athens» (vid)
Οnsports Τeam 21 Ιανουαρίου 2026, 14:44
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Με το σήμα του Ερασιτέχνη το «Telekom Center Athens» (vid)

Η μεγάλη ώρα για το τζάμπολ του σπουδαίου ευρωπαϊκού αγώνα του Παναθηναϊκού πλησιάζει και το T-Center αλλάζει για χάρη του Ερασιτέχνη. 

Ο Παναθηναϊκός υοποδέχεται σήμερα (21/1, 19:00) με την Ζαγκλέμπιε για τους «16» του Eurocup με τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ να έχουν πάρει την νίκη στο πρώτο ματς με 76-49. 

Ο μεγάλος επαναληπτικός θα φιλοξενηθεί στο «Telekom Center Athens» και το σήμα του Ερασιτέχνη έχει πάρει τη θέση του στο glass floor.

Ο Ερασιτέχνης δημοσίευσε ένα βίντεο από το γήπεδο, με τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ να μαζεύονται στο κέντρο και να ακολουθούν την καθιερωμένη ρουτίνα, φωνάζοντας δυνατά: «Παναθηναϊκός».

 


