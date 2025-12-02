Βόλεϊ: Αυλαία στο Final 8 του League Cup «Νίκος Σαμαράς» - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

Eurokinissi

Onsports Team

Η αυλαία του Final 8 του League Cup «Νίκος Σαμαράς» ανοίγει την Τρίτη (02/12) με τη διεξαγωγή των τεσσάρων προημιτελικών.

Από το πρόγραμμα της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Φοίνικα Σύρου, ένα παιχνίδι που παραδοσιακά συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Τετάρτης (03/12) τον νικητή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - ΟΦΗ, σε ένα ακόμη ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί αλλά και με περιθώριο για ανατροπές.

Την ίδια στιγμή, το Final 8 περιλαμβάνει και τους αγώνες Φλοίσβος - Κηφισιά και ΠΑΟΚ - Μίλων, από τους οποίους θα προκύψει το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών. Οι ομάδες διεκδικούν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, γνωρίζοντας πως κάθε λάθος μπορεί να αποβεί καθοριστικό.

Η διοργάνωση κορυφώνεται την Παρασκευή (05/12) με τον μεγάλο τελικό, όπου θα αναδειχθεί ο νέος κάτοχος του τροπαίου «Νίκος Σαμαράς». Το Final 8 προμηνύεται θεαματικό, με πολλές ομάδες να εμφανίζονται έτοιμες να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τη διάκριση.

Τους αγώνες των προημιτελικών την Τρίτη (02/12) θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΣΑΠ στο YouTube, όπως και ένας εκ των δύο ημιτελικών. Ο έτερος ημιτελικός και ο τελικός θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της τελικής φάσης του League Cup «Νίκος Σαμαράς»:

Προημιτελικοί - Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης», Νέα Σμύρνη 16:00 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου (1)

Γυμναστήριο «Ζηρίνειο», Κηφισιάς, 17:30 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η. (2)

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης», Νέα Σμύρνη 18:30 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο.Π. Κηφισιάς (3)

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», Νέα Σμύρνη, 20:30 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων (4)

Ημιτελικοί - Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν», Παλαιό Φάληρο, 17:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Νικητής 3ου Προημιτελικού – Νικητής 4ου Προημιτελικού

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», Νέα Σμύρνη, 20:30 (Live Streaming ΕΣΑΠ TV): Νικητής 1ου Προημιτελικού – Νικητής 2ου Προημιτελικού

Τελικός - Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου