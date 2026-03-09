Μπακογιάννης για Βοτανικό: «Σοβαρά ερωτήματα για το πότε και με ποιες υποδομές θα λειτουργήσει»

Οnsports Team

Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε λόγο για καθυστερήσεις στο πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, τονίζοντας ότι έχει ήδη ζητηθεί παράταση 12 μηνών για τα συνοδά έργα.

Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μίλησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, κάνοντας λόγο για παράταση που ζήτησαν οι ανάδοχοι για δύο συνοδά έργα.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι, προσθέτοντας πως οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη δεν έχουν καν ξεκινήσει και πως δημιουργούνται ερωτηματικά για το πότε και με τι υποδομές θα λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης:

«Οι καθυστερήσεις στα συνοδευτικά έργα της Διπλής Ανάπλασης θέτουν πλέον σοβαρά ερωτήματα για το πότε και κυρίως με ποιες υποδομές θα λειτουργήσει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ανέδειξα ένα απλό αλλά κρίσιμο ζήτημα: το γήπεδο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τα έργα που το στηρίζουν.

Μιλάμε για δύο βασικές παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη: έργα οδοποιΐας και δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης, προϋπολογισμού περίπου 21 εκατ. ευρώ, διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, προϋπολογισμού περίπου 23 εκατ. ευρώ.

Και για τα δύο έργα οι ανάδοχοι έχουν ζητήσει παράταση 12 μηνών, λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση χώρων, εγκρίσεων, εμπλοκών με δίκτυα κοινής ωφέλειας και τεχνικών προβλημάτων.

Την ίδια στιγμή, οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη δεν έχουν καν ξεκινήσει.

Ο κίνδυνος είναι διπλός: να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και να βρεθούμε μπροστά σε ένα γήπεδο χωρίς δρόμους, δίκτυα και τους απαραίτητους κοινόχρηστους χώρους.

Η Διπλή Ανάπλαση δεν είναι μόνο ένα γήπεδο. Είναι μια συνολική παρέμβαση στην πόλη.

Η Αθήνα δεν αντέχει άλλα μεγάλα έργα που μένουν μισά. Χρειάζεται σοβαρότητα, ταχύτητα και πλήρη διαφάνεια για να ολοκληρωθεί σωστά».