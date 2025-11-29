Ο Βλαχόπουλος του ΟΦΗ τραγουδούσε υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού - «Συγγνώμη, παρασύρθηκα»

INTIME SPORTS

Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την Κρήτη για τη Volley League, σε μια αναμέτρηση που στιγματίστηκε από την πολύ άσχημη συμπεριφορά του πασαδόρου του ΟΦΗ, Κώστα Βλαχόπουλου, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Ο παίκτης της κρητικής ομάδας «συνελήφθη» από την τηλεοπτική κάμερα να τραγουδάει υβριστικό σύνθημα κατά του «τριφυλλιού».

Συμπεριφορά που σίγουρα δεν αρμόζει σε επαγγελματία αθλητή, που θα πρέπει να αποτελούν σωστό παράδειγμα.

Η συμπεριφορά του Βλαχόπουλου προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φίλων του Παναθηναϊκού και της κοινής γνώμης. Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, στον οποίο οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-0 σετ, ο πασαδόρος του ΟΦΗ ζήτησε συγγνώμη, μέσω ποσταρίσματος του στα social media.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Στον κόσμο του αθλητισμού το πάθος της στιγμής μπορεί να οδηγήσει σε αυθόρμητες αντιδράσεις. Σε μια τέτοια στιγμή, μέσα στη φόρτιση του αγώνα, πανηγυρίζοντας έναν πόντο, συμμετείχα μηχανικά σε σύνθημα που ακουγόταν στον χώρο, χωρίς να συνειδητοποιήσω άμεσα το περιεχόμενό του.

Θέλω να τονίσω πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση προσβολής προς τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του. Όσοι με γνωρίζουν γνωρίζουν και τον τρόπο με τον οποίο πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Δεν συνηθίζω να εκφράζομαι με τρόπο που να έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες μου.

Αναγνωρίζω ότι η συγκεκριμένη στιγμή προκάλεσε ενόχληση και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Ήταν μια άτυχη αντίδραση και δεν θα έπρεπε να παρασυρθώ από την ένταση. Τρέφω απόλυτο σεβασμό για τον Σύλλογο του Παναθηναϊκού, τους αθλητές του και τους φιλάθλους του. Ο αθλητισμός έχει σκοπό να ενώνει, αυτό υπηρετώ σε όλη μου την πορεία και σε αυτό παραμένω σταθερός. Ζητώ συγγνώμη από όσους ένιωσαν ότι προσβλήθηκαν».