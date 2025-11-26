Ομάδες

Βόλεϊ Γυναικών: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στους «16» του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός
Onsports Team 26 Νοεμβρίου 2025, 23:12
ΣΠΟΡ

Βόλεϊ Γυναικών: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στους «16» του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινες» επικράτησαν 3-0 σετ στην έδρα της ελβετικής, Ντούντινγκεν και περιμένουν τη ρεβάνς για να «σφραγίσουν» την πρόκριση.

Με το… 1,5 πόδι στους «16» του CEV Challenge Cup γυναικών βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ στην έδρα της ελβετικής Ντούντινγκεν στον πρώτο αγώνα για τους «32» της διοργάνωσης. Μένει να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση την επόμενη Πέμπτη (3/12, 18:00) στο Μετς.
 
Οι «πράσινες» έκαναν ονειρεμένο ξεκίνημα στις υποχρεώσεις τους στα εφετινά Κύπελλα Ευρώπης, παίζοντας κυριαρχικό βόλεϊ και πλέον χρειάζονται απλώς δύο σετ την επόμενη εβδομάδα για να περάσουν στον επόμενο γύρο.
 
Η ομάδα του Αλεσάντρο Τσιαπίνι είχε μεγάλη ένταση, ενέργεια και άριστη τακτική στο μπλοκ και συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις μετά το 3-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
 
Πολυτιμότερη για τον Παναθηναϊκό ήταν η Μικάγια Γουάιτ, με 17 πόντους (15/26 επιθέσεις και 2 μπλοκ), ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκαναν και οι Σαμάνταν, Χάιλι Μπένετ, που σημείωσαν από 13 πόντους η καθεμία.
 
Τα σετ: 0-3 (20-25, 19-25, 21-25)
 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.: (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (6/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γουάιτ 17 (15/26 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ., 19% άριστες), Μπένετ 13 (12/25 επ., 1 άσσος), Κωνσταντινίδου 1 (1 μπλοκ), Σάμανταν 13 (8/16 επ., 5 μπλοκ), Λαμπρόβσκα 7 (7/18 επ., 90% υπ., 30% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 7% υπ., 7% άριστες), Ρόγκα (λ), Παπά, Ράπτη, Τάνη.
 


