Αυστραλία: Ο Κύργιος δήλωσε συμμετοχή στο «Kooyong Classic»
Οnsports Τeam 26 Νοεμβρίου 2025, 13:45
Ο Νικ Κύργιος προπονείται σκληρά για να μπορέσει να λάβει μέρος στο Australian Open και μάλιστα δήλωσε συμμετοχή στο «Kooyong Classic», το παραδοσιακό τουρνουά επίδειξης που διεξάγεται στη Μελβούρνη, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Ο 30χρονος Αυστραλός, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία δύο χρόνια από σοβαρούς τραυματισμούς, αγωνίστηκε μόλις σε πέντε αγώνες τη φετινή σεζόν, με τελευταίο επίσημο ματς στο Miami Open τον περασμένο Μάρτιο, λόγω χειρουργικών επεμβάσεων στον καρπό και στο γόνατο.

Το «Kooyong Classic» θα διεξαχθεί 13–15 Ιανουαρίου 2026, τρεις ημέρες πριν την έναρξη του Australian Open. Ο Κύργιος είχε φθάσει στην 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που αποτελεί ρεκόρ καριέρας, αλλά έκτοτε έχει πέσει στην 666η λόγω της απουσίας του από τα γήπεδα.



