Ραφαέλ Ναδάλ: «Αποσύρθηκα επειδή το σώμα μου δεν μπορούσε άλλο»

Οnsports Τeam

Ο κάτοχος 22 τίτλων Grand Slam, Ράφα Ναδάλ, απάντησε όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που τον ώθησαν να ολοκληρώσει την αθλητική καριέρα του: «Δεν αποσύρθηκα επειδή είχα κουραστεί από αυτό που έκανα ή χωρίς το απαραίτητο κίνητρο. Αποσύρθηκα επειδή το σώμα μου δεν μπορούσε άλλο. Εξακολουθούσα να είμαι χαρούμενος κάνοντας αυτό που έκανα. Στην εγχείρηση μου είπαν ότι είχα πιθανότητες να αναρρώσω πλήρως από αυτό. Έπρεπε να δώσω στον εαυτό μου ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να το μάθω. Ήρθε μια στιγμή που συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να αγωνιστώ, αλλά όχι με αυτό το πρόβλημα στο επίπεδο που χρειαζόμουν για να συνεχίσω. Οδήγησα την καριέρα μου στο όριο, όσο πιο μακριά μπορούσα να τη φτάσω».

Αρχικά, για την κοινή προπόνηση με την μαθήτριά του Αλεξάνδρα Εάλα, ο Ναδάλ είπε: «Παίξαμε 45 λεπτά με την Eala, μου ζήτησε να παίξω μαζί της και εγώ δέχτηκα με χαρά. Αν δεν χρειάζεται να τρέχω, καλώς", είπε χαμογελαστός ο Rafa, ο οποίος σημείωσε και πως συνεχίζει να ακολουθεί την επικαιρότητα του τένις, αλλά όχι όπως πριν: "Μέσω της ακαδημίας συνεχίζω να είμαι ενεργός και να βλέπω αυτά που μου αρέσουν να βλέπω. Αλλά δεν παρακολουθώ την καθημερινότητα όπως πριν. Τώρα βλέπω μόνο τους αγώνες ή τις φάσεις που μου αρέσει να βλέπω».

Για το τι έχει κερδίσει αυτόν τον τελευταίο χρόνο που απομακρύνθηκε από την ενεργό δράση, εξήγησε: «Κέρδισα ηρεμία, με την έννοια ότι, κατά κάποιον τρόπο, δεν αισθάνεσαι αυτή την καθημερινή ευθύνη να πρέπει να αποδώσεις. Μερικές φορές να αποδίδεις σε ακατάλληλες συνθήκες. Αυτό, σε ανθρώπινο, προσωπικό επίπεδο, σε εξουθενώνει και καταλήγεις να μην είσαι τόσο χαρούμενος όσο θα έπρεπε να είναι κάποιος σαν εμένα. Το κακό είναι ότι τελείωσε ένα στάδιο που ήταν εξαιρετικά όμορφο για μένα, συγκινητικό. Έφυγε κάτι που με πάθιαζε πραγματικά, δηλαδή το να ανταγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτή η αδρεναλίνη, είναι πράγματα που μένουν εκεί για πάντα».

Για το αν έχει κακές αναμνήσεις από την αθλητική καριέρα του: «Δεν κρατάω καμία κακή ανάμνηση από αυτό το στάδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που, όπως είναι λογικό, νόμιζαν ότι θα έπρεπε να είχα σταματήσει νωρίτερα, ότι το τέλος δεν είχε νόημα. Για μένα είχε νόημα: πρέπει να ενεργείς σύμφωνα με αυτό που είσαι. Εγώ ενήργησα έτσι. Προσπάθησα να εξαντλήσω τις επιλογές μου μέχρι που πραγματικά δεν υπήρχαν. Μου άρεσε αυτό που έκανα».

Δουλειά ή ταλέντο; Ποιο από τα δύο «γεννά» πρωταθλητές; «Μπορείς να έχεις το μεγαλύτερο ταλέντο στον κόσμο και χρειάζεσαι ικανότητα για δουλειά, πειθαρχία και συγκέντρωση στο τένις. Στο άθλημά μου, το ταλέντο είναι αυτό που σε κάνει να δίνεις αυτό το κάτι παραπάνω, αλλά ένα πολύ σημαντικό μέρος πρέπει να είναι η δουλειά. Με πάθος και την κατάλληλη αποφασιστικότητα, όλα είναι λίγο λιγότερο περίπλοκα. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσεις όλες αυτές τις δυσκολίες που σου παρουσιάζει η ζωή,» απάντησε ο Ράφα Ναδάλ.

Για τις θυσίες που ο ίδιος έκανε, είπε: «Οι θυσίες είναι όταν κάποιος κάνει πράγματα που δεν θέλει να κάνει. Υπό αυτή την έννοια, δεν έκανα μεγάλες θυσίες. Έκανα μεγάλες προσπάθειες, αλλά θυσίες, λίγες. Απόλαυσα αυτό που έκανα. Δεν ένιωσα ότι έχασα σχεδόν τίποτα σε αυτή τη ζωή. Είχα μια ζωή λίγο-πολύ ισορροπημένη, καθόλου εμμονική με αυτό. Νιώθω ότι έκανα όλα όσα πρέπει να κάνει ένας έφηβος για να νιώσει ότι δεν έχει χάσει ένα μέρος της παιδικής του ηλικίας. Είχα χρόνο για τα πάντα».

Για τη νοοτροπία που είχε ως αθλητής, επισήμανε: «Πολλοί πιστεύουν ότι εγώ έχανα και συνέχιζα να πιστεύω, αλλά όχι. Αυτό που δεν έκανα ήταν να αφήσω τον εαυτό μου να παραδοθεί. Ήξερα ότι έχανα και πίστευα ότι θα έχανα, αλλά αυτό δεν με οδηγούσε στο να μην προσπαθώ. Προσπαθούσα να βρίσκω λύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατανόηση του τι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι να προσπαθείς να δώσεις το μέγιστο, ακόμα κι αν ξέρεις ότι θα χάσεις. Αυτό που με απασχολούσε περισσότερο στην καριέρα μου ή αυτό που με ενοχλούσε περισσότερο και που ανέχτηκα δύσκολα ήταν αν, αφού έπαιζα σε ένα τουρνουά, επέστρεφα στο σπίτι με την αίσθηση ότι δεν είχα κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να πάνε καλά τα πράγματα«.

Σχετικά με τους "Big 3", δηλαδή τον εαυτό του και τους Φέντερερ, Τζόκοβιτς, αλλά και τους Αλκαράθ και Σίνερ, εξήγησε: «Νιώθω χαρούμενος που μπόρεσα να είμαι μέρος αυτής της ιστορίας. Χωρίς να αφαιρώ κανένα αξίωμα από τον Σίνερ και τον Αλκαράθ, που θέλουν να κάνουν τα πράγματα καλά, νομίζω ότι εμείς (το Big 3) έχουμε συμβάλει στο να μπορούν οι νέες γενιές να πιστεύουν ότι μπορείς να είσαι ένας άγριος ανταγωνιστής χωρίς να χρειάζεται να μισείς τον αντίπαλο. Μπορείς να έχεις μια σχέση όχι φιλίας, αλλά άριστη. Αυτό είναι ένα καλό κληροδότημα που αφήνουμε».

Τέλος, για τα ρεκόρ των "Big 3", ο Ράφα Ναδάλ απάντησε: «Εμείς είχαμε τον Πιτ Σάμπρας, που είχε 14 Grand Slams. Όταν κάποιος από τη δική μας γενιά έφτανε τα 14 Slams, έφτανε στο μέγιστο. Εμείς ήμασταν τρεις, οπότε δεν υπήρχε κανένα περιθώριο για χαλάρωση. Η απαίτηση ήταν μέγιστη. Ποτέ δεν σταματήσαμε να ωθούμε ο ένας τον άλλον. Και δεν είχες περιθώριο να προσπεράσεις τουρνουά. Αυτό είναι το μεγαλείο εκείνης της εποχής. Ήμασταν συνεχώς στους τελικούς και παίζαμε για όλα τα μεγάλα τουρνουά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό κάποιος μόνος του, χωρίς ανταγωνισμό».