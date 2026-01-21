AEK: Επίσημα «πράσινος» ο Οντουμπάτζο, ανακοινώθηκε από την Ομόνοια

Ο 32χρονος Άγγλος μπακ μετακομίζει με ελεύθερη μεταγραφή στην ομάδα της Κύπρου.

Ο Οντουμπάτζο έβαλε την υπογραφή σε συμβόλαιο διάρκεια 1,5 έτους κι όπως γνωστοποίησαν οι «πράσινοι» θα αγωνίζεται με το Νο28.

«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την ΑΕΚ Αθηνών για τη μετεγγραφή του 32χρονου Άγγλου ακραίου αμυντικού, Moses Odubajo.

Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Moses Odubajo έχει διάρκεια 1,5 χρόνο.

Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 28.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στην ΑΕΚ Αθηνών, ενώ προηγουμένως έπαιξε για δύο χρόνια στον Άρη Θεσσαλονίκης. Κατέγραψε 12ετη καριέρα στο Βρετανικό ποδόσφαιρο, κυρίως σε επίπεδο Championship, έχοντας σημαντική συνεισφορά στις ομάδες Brentford FC, Hull City, Leyton Orient και Queens Park Rangers. Αγωνίστηκε έξι φορές στην εθνική Αγγλίας Κ20.

Καλωσορίζουμε τον Moses στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!»