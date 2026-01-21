Ομάδες

ΠΑΟΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Κωνσταντέλιας – Στη διάθεση του Λουτσέσκου για Μπέτις
Eurokinissi
Οnsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 18:33
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Κωνσταντέλιας – Στη διάθεση του Λουτσέσκου για Μπέτις

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και πήρε μέρος σε φουλ ρυθμούς στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ, πριν τον αγώνα με την Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο Κωνσταντέλιας έχασε τόσο την προπόνηση της Δευτέρας (19/01), όσο και της Τρίτης (20/01) κι ως εκ τούτου υπάρχει ερωτηματικό για την ετοιμότητά του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε για τον νεαρό ποδοσφαιριστή του: «Πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμος να παίξει, θα τον έχουμε στον πάγκο τον Ντέλια, ελπίζω να περάσει ως αλλαγή».

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον αγώνα με τη Μπέτις, υπολογίζοντας κανονικά όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τον Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία και δούλεψε στο γυμναστήριο.

Το ΠΑΟΚ – Μπέτις είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (22/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD.



