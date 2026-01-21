Ολυμπιακός: Εκτός και ο Φρανκ Νιλικίνα για το ματς με την Έφες

Onsports Team

Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» μένει εκτός του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στην Κωνσταντινούπολη για το ματς με την ουραγό της Euroleague, Αναντόλου Έφες, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Πέρα από τον Σέρβο σέντερ, στην αναμέτρηση με τους Τούρκους δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γάλλος γκαρντ όπως έγινε γνωστό αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική κι έτσι κρίθηκε πως είναι καλύτερο να μην ακολουθήσει την αποστολή για το παιχνίδι με την Έφες.