Άιζακ Τζόνσον: Νεκρός ο «αστέρας» του MMA σε ηλικία 31 ετών – Κατέρρευσε μέσα στο ρινγκ

Ο μαχητής του MMA υπέκυψε στα σοβαρά του τραύματα, σε αγώνα κοντά στο Σικάγο

Θρήνος στον κόσμο του MMA, μετά τον ξαφνικό θάνατο του Άιζακ Τζόνσον σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Ο άτυχος μαχητής κατέρρευσε μετά τον τραυματισμό του στη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Μάριο Αλεξαντρόφσκι, στο Cicero Stadium, όπως μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ασθενοφόρο κλήθηκε στο στάδιο στις 20:38 τοπική ώρα, για να μεταφέρει «έναν τραυματισμένο μαχητή» στο νοσοκομείο, με τον Τζόνσον να υποκύπτει στα σοβαρά του τραύματα μερικά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Κουκ έχει προγραμματίσει νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του Τζόνσον.

Ο Τζο Γκοϊτία, διοργανωτής του Matador Fighter Challenge, της διοργάνωσης στην οποία συμμετείχε ο Τζόνσον, ανέφερε στο Fox 5 Washington ότι ο Τζόνσον πέρασε τον υποχρεωτικό ιατρικό έλεγχο πριν από τον αγώνα.

Το Mission MMA & Fitness, ένα δημοφιλές γυμναστήριο για μαχητές MMA στο Σικάγο, μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον Άιζακ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν απίστευτο άνθρωπο, έναν σπουδαίο φίλο και στοργικό πατέρα. Μας λείπει σε όλους». Το γυμναστήριο, επίσης, ζήτησε από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας.