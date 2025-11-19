Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ταεκβοντό: Με 20 αθλητές ξεκινάει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων
Onsports Team 19 Νοεμβρίου 2025, 05:28
ΣΠΟΡ

Ταεκβοντό: Με 20 αθλητές ξεκινάει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων

Με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες αρχίζει την Τετάρτη (19/11) στην Ελβετια το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό Εφήβων - Νεανίδων.

Η κορυφαία διοργάνωση της Γηραιάς Ηπείρου θα έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα θα αγωνιστεί με πλήρης αποστολή και πιο συγκεκριμένα με 20 αθλητές και αθλήτριες.

Η προετοιμασία των διεθνών ήταν εξαιρετική, μιας και είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν όλοι μαζί στην Καρδίτσα.

Η Ελληνική αποστολή απαρτίζεται από τους: Μανώλη Πέτσα (-45), Χαράλαμπο Αηδονίδη (-48), Βαγγέλη Πάντο (-51κ.), Αρη Ψαρρό (-55κ.), Γιώργο Ηλιόπουλο (-59κ.), Ευθύμη Ηλιάδη (-63κ.), Αποστόλης Παναγόπουλος (-68), Γιάννης Αντωνιάδης (-73κ.), Γιώργος Ζμπήτας (-78κ.), Πέτρος Γιαννουχίδης (78κ.), Παρασκευή Καλογήρου (-42κ.), Ευγενία Γουρουφίδου (-44κ.), Βασιλική Παπαδοπούλου (-46κ.), Λαμπρινή Ασημάκη (-49κ.), Μαγδαληνή Κλακαλα (-52κ.), Αννα Τζιρτη (-55κ.), Χριστιάνα Ιακωβάκη (-59κ.), Λαμπρινή Μπρομπεργκερ (-63κ.), Νεφέλη Σοφη (-68κ.) και Αναστασία Βλάχου (68κ.)

Την αποστολή συνοδεύουν οι προπονητές Γιάννης Κοεμτζίδης, Σάββας Θεοχάρης, Κωνσταντίνος Πέτσας και Βασίλης Ζήκος, ενώ αρχηγός αποστολής είναι η Αρετή Αθανασοπούλου



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ταεκβοντό: Με 20 αθλητές ξεκινάει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων
37 λεπτά πριν Ταεκβοντό: Με 20 αθλητές ξεκινάει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων
ΣΠΟΡ
Ιστιοπλοΐα: Αριθμοί ρεκόρ στην «34η Athens International Sailing Week»
4 ώρες πριν Ιστιοπλοΐα: Αριθμοί ρεκόρ στην «34η Athens International Sailing Week»
MUNDIAL
Μουντιάλ 2026: Η Σκωτία δεν λυγίζει ποτέ! Μάγκικη πρόκριση επί της Δανίας στις καθυστερήσεις
6 ώρες πριν Μουντιάλ 2026: Η Σκωτία δεν λυγίζει ποτέ! Μάγκικη πρόκριση επί της Δανίας στις καθυστερήσεις
NBA
Σαν Αντόνιο Σπερς: «Ζημιά» με Ουεμπανιάμα
6 ώρες πριν Σαν Αντόνιο Σπερς: «Ζημιά» με Ουεμπανιάμα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved