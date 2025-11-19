Ιστιοπλοΐα: Αριθμοί ρεκόρ στην «34η Athens International Sailing Week»

Onsports Team

Τεράστια αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημειώνει η «34η «Athens International Sailing Week 2025» που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Σαρωνικό κόλπο και διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου.

Λίγες ημέρες πριν αρχίσει η τρίτη και τελευταία φάση του αγώνα οι συμμετοχές έχουν φτάσει τα 580 σκάφη με 629 ιστιοπλόους από 14 χώρες! Αριθμοί ρεκόρ που κατά πολύ οφείλονται στις πολύ μεγάλες και συνεχόμενες διακρίσεις των Ελλήνων ιστιοπλόων τα τελευταία χρόνια.

Μόνο το 2025 η Ελλάδα έχει πανηγυρίσει 69 (!) μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και λογικό είναι πολλοί ιστιοπλόοι από το εξωτερικό να θέλουν να αντιμετωπίσουν τους αθλητές και τις αθλήτριές μας.

Αναλυτικά οι συμμετοχές ανά κλάση είναι:

ΟΠΤΙΜΙΣΤ 240

TECHNO 73

ILCA 4 110

ILCA 6 ανδρών 26

ILCΑ 6 γυναικών 20

ILCΑ 7 35

420 44 (διθέσιο σκάφος)

49er 5 (διθέσιο σκάφος)

IQFOiL 27

Οι 14 χώρες που εκπροσωπούνται είναι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ινδία, Χονγκ Κονγκ, Λιθουανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρουμανία, Κύπρος, Ελβετία, Γερμανία, Ουκρανία, Τουρκία και φυσικά η Ελλάδα.

Την Τρίτη έγιναν ιστιοδρομίες στις ολυμπιακές κλάσεις ILCA 6 γυναικών και στα ILCA 7 ανδρών.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του αγώνα της δεύτερης φάσης:

49er (5 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)

1. Γεώργιος Παπαδόπουλος - Πέτρος Κωνσταντινίδης 4

2. Ευάγγελος Δολιανίτης – Νικόλαος Γιωτόπουλος 7

3. Παναγιώτης Σωτηρίου - Παναγιώτης Μυλωνάς 11

ILCA 6 γυναικών (20 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)

1. Ερμιόνη Γκίκα 7

2. Βαρβάρα Πόρτολου 13

3. Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη 23

IlCA 7 ανδρών (35 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)

1. Νικ Χαλιντέι Χονγκ Κονγκ 18

2. Σπύρος Προβελέγγιος 25

3. Αναστάσιος Παναγιωτίδης 27

Ο αγώνας ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η τρίτη και τελευταία φάση μέχρι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου που έχει προγραμματιστεί η τελετή λήξης στις 7 το απόγευμα στη Βούλα.