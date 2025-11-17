Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Θρήνος: Πέθανε η Πέιτζ Γκρέκο
Οnsports Τeam 17 Νοεμβρίου 2025, 14:55
ΣΠΟΡ

Θρήνος: Πέθανε η Πέιτζ Γκρέκο

Σε ηλικία 28 ετών έφυγε από τη ζωή η χρυσή Αυστραλή Παραολυμπιονόκης, Πέιτζ Γκρέκο.

 

Θρήνος στον Παγκόσμιο Αθλητισμό μετά την αποκάλυψη της είδησης πως η χρυσή  Αυστραλή Παραολυμπιονόκης, Πέιτζ Γκρέκο άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 28 ετών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η Παραολυμπιονόκης πέθανε στο σπίτι της στην Αδελαΐδα την Κυριακή (16/11) έπειτα από ένα “αιφνίδιο ιατρικό επεισόδιο”.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της Γκρέγκο, η οποία με ανακοίνωσή της δήλωσε περήφανη για την Παραολυμπιονίκη τόσο για τον χαρακτήρα της, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εκπροσώπησε την χώρα της. 

“Η Πέιτζ σήμαινε τα πάντα για εμάς. Η καλοσύνη της, η αποφασιστικότητά της και η ζεστασιά της άγγιζαν την οικογένειά μας κάθε μέρα”, ανέφερε η μητέρα της. 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Παρουσιάστηκε ο Κέρκεζ - Σπανός: «Τα λεφτά που έχω βάλει, δεν τα έχει βάλει κανείς»
22 λεπτά πριν Ατρόμητος: Παρουσιάστηκε ο Κέρκεζ - Σπανός: «Τα λεφτά που έχω βάλει, δεν τα έχει βάλει κανείς»
MUNDOBASKET
Εθνική Τουρκίας: Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν στα «παράθυρα»
1 ώρα πριν Εθνική Τουρκίας: Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν στα «παράθυρα»
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς με τον Ολυμπιακό
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς με τον Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE
SuperLeague: Αλλαγή ώρας σε δύο αγώνες της 12ης αγωνιστικής
2 ώρες πριν SuperLeague: Αλλαγή ώρας σε δύο αγώνες της 12ης αγωνιστικής
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved