Θρήνος: Πέθανε η Πέιτζ Γκρέκο

Οnsports Τeam

Σε ηλικία 28 ετών έφυγε από τη ζωή η χρυσή Αυστραλή Παραολυμπιονόκης, Πέιτζ Γκρέκο.

Θρήνος στον Παγκόσμιο Αθλητισμό μετά την αποκάλυψη της είδησης πως η χρυσή Αυστραλή Παραολυμπιονόκης, Πέιτζ Γκρέκο άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 28 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η Παραολυμπιονόκης πέθανε στο σπίτι της στην Αδελαΐδα την Κυριακή (16/11) έπειτα από ένα “αιφνίδιο ιατρικό επεισόδιο”.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της Γκρέγκο, η οποία με ανακοίνωσή της δήλωσε περήφανη για την Παραολυμπιονίκη τόσο για τον χαρακτήρα της, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εκπροσώπησε την χώρα της.

“Η Πέιτζ σήμαινε τα πάντα για εμάς. Η καλοσύνη της, η αποφασιστικότητά της και η ζεστασιά της άγγιζαν την οικογένειά μας κάθε μέρα”, ανέφερε η μητέρα της.