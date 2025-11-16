ATP Finals: «Τιτανομαχία» Αλκαράθ – Σίνερ για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς | Ώρα και κανάλι

FB / ATP Tour

Onsports Team

Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ κοντράρονται στον… τελικό των τελικών στα ATP Finals στο Τορίνο, με έπαθλο τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς!

Ήταν αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα συμβεί!

Οι δύο τενίστες που κυριαρχούν την τελευταία διετία θα αναμετρηθούν στο τουρνουά των κορυφαίων της χρονιάς.

Είναι η πρώτη φορά που οι δύο πρώτοι της ATP θα αναμετρηθούν στον τελικό των ATP Finals. Μάλιστα, αμφότεροι έφτασαν αήττητοι (ρεκόρ 4-0) μέχρι τον αγώνα που θα κρίνει τον κορυφαίο.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος έχει ήδη «κλειδώσει» το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, κυνηγάει τον ένατο τίτλο της χρονιάς. Ο Γιανίκ Σίνερ, από την πλευρά του, θέλει να γίνει μόλις ο δεύτερος τενίστας (σ.σ. πρώτος ο Τζόκοβιτς) που θα κατακτήσει το τρόπαιο αήττητος για δεύτερη σερί χρονιά. Αλκαράθ και Σίνερ κοντράρονται για 6η φορά μέσα στο 2025, με τον Ισπανό να προηγείται με 4-1. Συνολικά, το head-to-head είναι 10-5, υπέρ του Νο1 στον κόσμο.

Ο τελικός των ATP Finals, Αλκαράθ – Σίνερ, είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Κυριακής (16/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport6HD.