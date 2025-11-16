Χάος στο Μουντιάλ U17: Ξύλο και ανελέητο κυνηγητό μέχρι το διπλανό γήπεδο! (βίντεο)

Print Screen

Onsports Team

Απίστευτες σκηνές με ξύλο και μπόλικο κυνηγητό εκτυλίχθηκαν στον αγώνα της Γαλλίας με την Κολομβία, για το Παγκόσμιο Κύπελλο U17.

Η αναμέτρηση που έγινε στην Ντόχα στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια.

Τα πάντα ξεκίνησαν, έπειτα από μια λογομαχία που είχαν δύο ποδοσφαιριστές. Ο Γάλλος φέρεται να είπε κάτι στον αντίπαλο του, με τον Κολομβιανό να αντιδράει κι η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν παίκτες από τους πάγκους, αλλά και συγγενείς των ποδοσφαιριστών με το ξύλο και το κυνηγητό να είναι ανελέητο.

Τα επεισόδια έφτασαν μέχρι το διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν η Αργεντινή με το Μεξικό. Για την ιστορία η Γαλλία επικράτησε 2-0 της Κολομβίας.

Δείτε το βίντεο με τα σοβαρά επεισόδια: