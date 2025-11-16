Ομάδες

Χάος στο Μουντιάλ U17: Ξύλο και ανελέητο κυνηγητό μέχρι το διπλανό γήπεδο! (βίντεο)
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 11:39
MUNDIAL

Χάος στο Μουντιάλ U17: Ξύλο και ανελέητο κυνηγητό μέχρι το διπλανό γήπεδο! (βίντεο)

Απίστευτες σκηνές με ξύλο και μπόλικο κυνηγητό εκτυλίχθηκαν στον αγώνα της Γαλλίας με την Κολομβία, για το Παγκόσμιο Κύπελλο U17.

Η αναμέτρηση που έγινε στην Ντόχα στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια.

Τα πάντα ξεκίνησαν, έπειτα από μια λογομαχία που είχαν δύο ποδοσφαιριστές. Ο Γάλλος φέρεται να είπε κάτι στον αντίπαλο του, με τον Κολομβιανό να αντιδράει κι η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν παίκτες από τους πάγκους, αλλά και συγγενείς των ποδοσφαιριστών με το ξύλο και το κυνηγητό να είναι ανελέητο.

Τα επεισόδια έφτασαν μέχρι το διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν η Αργεντινή με το Μεξικό. Για την ιστορία η Γαλλία επικράτησε 2-0 της Κολομβίας.

Δείτε το βίντεο με τα σοβαρά επεισόδια:

SHOCKING scenes after France vs Colombia at the U17 World Cup



