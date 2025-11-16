Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: «Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του
INTIME SPORTS
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 12:55
MUNDIAL

Εθνική Ελλάδας: «Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε ένα πολύ συγκινητικό ποστάρισμα, μετά το ντεμπούτο του με τη Εθνική Ελλάδας.

Η «γαλανόλευκη» πέτυχε νίκη γοήτρου κόντρα στη Σκωτία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα του αγώνα, καθώς έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει την τρέχουσα σεζόν, πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό και το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έζησε τη μεγαλύτερη επιβράβευση της καριέρας του.

Ο Τεττέη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του κι έκανε ένα άκρως συγκινητικό ποστάρισμα στο Instagram, όπου έγραψε: «Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!».

Δείτε την ανάρτηση του Ανδρέα Τεττέη



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την συμφωνία με Ζεράρ Σαραγόσα
47 λεπτά πριν Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την συμφωνία με Ζεράρ Σαραγόσα
MUNDIAL
Εθνική Ελλάδας: «Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του
2 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: «Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του
ΣΠΟΡ
ATP Finals: «Τιτανομαχία» Αλκαράθ – Σίνερ για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς | Ώρα και κανάλι
2 ώρες πριν ATP Finals: «Τιτανομαχία» Αλκαράθ – Σίνερ για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς | Ώρα και κανάλι
MUNDIAL
Χάος στο Μουντιάλ U17: Ξύλο και ανελέητο κυνηγητό μέχρι το διπλανό γήπεδο! (βίντεο)
3 ώρες πριν Χάος στο Μουντιάλ U17: Ξύλο και ανελέητο κυνηγητό μέχρι το διπλανό γήπεδο! (βίντεο)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved