Εθνική Ελλάδας: «Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε ένα πολύ συγκινητικό ποστάρισμα, μετά το ντεμπούτο του με τη Εθνική Ελλάδας.

Η «γαλανόλευκη» πέτυχε νίκη γοήτρου κόντρα στη Σκωτία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα του αγώνα, καθώς έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει την τρέχουσα σεζόν, πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό και το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έζησε τη μεγαλύτερη επιβράβευση της καριέρας του.

Ο Τεττέη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του κι έκανε ένα άκρως συγκινητικό ποστάρισμα στο Instagram, όπου έγραψε: «Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!».

Δείτε την ανάρτηση του Ανδρέα Τεττέη