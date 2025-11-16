Ομάδες

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Παυλίδη, Γιαννούλη με Λευκορωσία, στο φινάλε των προκριματικών Μουντιάλ 2026
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 16 Νοεμβρίου 2025, 14:38
MUNDIAL

Οι Βαγγέλης Παυλίδης και Δημήτρης Γιαννούλης δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της Εθνικής, για τον τελευταίο αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 – Εκτός είναι κι ο τιμωρημένος Τάσος Μπακασέτας.

Μια ημέρα μετά τη νίκη γοήτρου επί της Σκωτίας, η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τη Λευκορωσία στη Βουδαπέστη.

Όσοι αγωνίστηκαν έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά το πρωί του Σαββάτου (16/11) στου Ρέντη.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κι οι συνεργάτες του πήραν την απόφαση να μείνουν εκτός αποστολής οι Βαγγέλης Παυλίδης και Δημήτρης Γιαννούλης, για να προφυλαχθούν.

Ο επιθετικός της Μπενφίκα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή κόντρα στη Σκωτία, υποβλήθηκε σε μαγνητική, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Όσον αφορά στον ποδοσφαιριστή της Άουγκσμπουργκ είχε ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης, εκτός είναι ο τιμωρημένος Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς του Σαββάτου (15/11).

Η αποστολή της Εθνικής αναχωρεί στις 17:30 για την Ουγγαρία, όπου την Τρίτη (18/11, 21:45) θα αντιμετωπίσει στη Λευκορωσία, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.



