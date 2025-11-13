Πινγκ Πονγκ: Σημαντική αλλαγή για το τεχνικό team των εθνικών ομάδων

Οnsports Τeam

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ανακοινώνει σημαντική εσωτερική αλλαγή στο τεχνικό team στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας: «Μια καινοτόμα αλλαγή σημειώνεται στις τάξεις των Εθνικών Ομάδων.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων των προπονητών Χρήστου Λάμη και Κωνσταντίνου Κωστόπουλου (κατά τις απογευματινές ώρες), ο πρόεδρος και έφορος Εθνικών Ομάδων Παναγιώτης Τζόβολος ανέθεσε στον Κώστα Βατσακλή την προπόνηση της Εθνικής Ομάδας γυναικών με σκοπό την αναβάθμιση και την καταξίωση και της γυναικείας ομάδας στον διεθνή χώρο.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον πολύπειρο Κώστα Βατσακλή, ο οποίος έχει την ευθύνη της Ολυμπιακής προετοιμασίας των ομάδων μας.

Τις επόμενες ημέρες μετά από σύσκεψη και συνεργασία όλων, θα εκπονηθεί νέο πρόγραμμα, με στόχο και όραμα για την επόμενη Ολυμπιάδα».