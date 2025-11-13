Ηρακλής: Με... υπογραφή Ράιτ-Φόρμαν ξεπέρασε το εμπόδιο της Σπαρτάκ Πλέβεν

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Ηρακλής «καρδιοχτύπησε» στο φινάλε, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σπαρτάκ Πλέβεν, για τη European North Basketball League.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης νίκησε 72-69, πανηγυρίζοντας την τρίτη επιτυχία του σε ισάριθμες υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Την επικράτησή του Ηρακλή... υπέγραψε ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ. Πρώτος σκόρερ για την Σπαρτάκ ήταν ο Νόελ Μπράουν (20 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Διαιτητές: Γκάσι (Κόσοβο), Πετρόφ (Βουλγαρία), Στόκιτς (Σερβία)

Τα δεκάλεπτα: 19-11, 37-32, 54-47, 72-69

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 15 (1), Ράιτ-Φόρμαν 24, Μωραΐτης 5 (1), Καμπουρίδης 2, Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 9 (2), Φόστερ 2, Σμιθ 11 (1), Τσιακμάς, Γουέρ 4, Γιαννίκος.

ΣΠΑΡΤΑΚ ΠΛΕΒΕΝ (Τοντόρ Τοντόροφ): Ρούσεφ 17 (1), Σοτίροφ 9 (1), Λιούις 3 (1), Σκοτ 14, Μπράουν 20, Μπουόμ 2, Τίτκοφ 2, Γκεργκόφ 2.