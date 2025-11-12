Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο αγώνας δρόμου με το τρόπαιο προκειμένου να προλάβει ανοιχτή την Ακρόπολη
«Όταν θέλεις να βγάλεις εμβληματικές φωτογραφίες με το τρόπαιό σου στις 16:52, αλλά η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήθελε να φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του Hellenic Championship, το οποίο κατέκτησε στην Αθήνα, αλλά δεν υπολόγισε σωστά το χρόνο.
Έτσι, ο Σέρβος «θρύλος» του τένις αναγκάστηκε να κάνει μία κούρσα προκειμένου να προλάβει.
Couldn’t celebrate 101 without some Dalmatians ? pic.twitter.com/4B2Lw4vypP— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 10, 2025
Στο TikTok, ο Τζόκοβιτς δημοσίευσε βίντεο όπου τρέχει γελώντας με το τρόπαιο στα χέρια, φορώντας τα πολιτικά του ρούχα, και σχολιάζει: «Όταν θέλεις να βγάλεις εμβληματικές φωτογραφίες με το τρόπαιό σου στις 16:52, αλλά η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00». Το στιγμιότυπο έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ τη σκηνή και να αποθεώνουν τον αθλητή για την απλότητα και τον αυτοσαρκασμό του.
Nole on TikTok— ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) November 11, 2025
“When you want to take iconic photos with your trophy at 4.52pm but The Acropolis closes at 5” ?❤️ pic.twitter.com/Oaxn0sTE3v