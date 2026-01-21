Ιστορική πρόκριση με ρεκόρ για τις γυναίκες του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens

Onsports Team

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του «τριφυλλιού» πέρασε στους «8» του Eurocup παρά την ήττα από την Ζαγκλέμπιε με 94-93, με τον κόσμο να κάνει ρεκόρ!

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 94-93 στο Teleko Center Athens απ’ την Ζαγκλέμπιε, όμως αυτό είναι το τελευταίο που θα θυμούνται όλοι. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του «τριφυλλιού» προκρίθηκε στους «8» του Eurocup γυναικών, για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Η εύκολη νίκη με μεγάλη διαφορά στην Πολωνία, ουσιαστικά είχε εξασφαλίσει την πρόκριση πριν το ματς. Το… πάρτι στήθηκε στο Telekom Center Athens και γράφτηκε ιστορία. 7.829 εισιτήρια από τους φίλους του «τριφυλλιού» παρά την κακοκαιρία, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για την Ελλάδα σε αγώνα συλλόγου, αλλά και ρεκόρ διοργάνωσης της τελευταίας δεκαετίας.

Το ματς ήταν ντέρμπι με τις δύο ομάδες να αποδίδουν ωραίο μπάσκετ παρά το +27 του Παναθηναϊκού απ’ το πρώτο ματς. H Πρινς είχε 30 πόντους για το «τριφύλλι», Φιτζέραλντ και Κριμιλη από 19, ενώ η Σπανού πρόσθεσε 15. Για την Ζαγκλέμπιε, η Τέιλορ με 38 έκανε τη διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 42-43, 62-66, 93-94

