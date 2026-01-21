Ομάδες

Αναβλήθηκε το Περιστέρι – Σαραγόσα, έσταζε νερό η οροφή
Onsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 21:23
ΜΠΑΣΚΕΤ / Περιστέρι

Αναβλήθηκε το Περιστέρι – Σαραγόσα, έσταζε νερό η οροφή

Η κακοκαιρία άφησε τα σημάδια της στο κλειστό του Περιστερίου κι έτσι δεν διεξήχθη ο αγώνας με τους Ισπανούς για το FIBA Europe Cup.

Οριστική η αναβολή του αγώνα ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Σαραγόσα, για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν να μαζευτούν τα νερά που έσταζαν απ’ την οροφή στο παρκέ, κάτι τέτοιο τελικά δεν ήταν δυνατό να γίνει.

Η κακοκαιρία άφησε τα σημάδια της και δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει ο αγώνας. Αρχικά δόθηκε παράταση 30 λεπτών, αλλά δεν λύθηκε το πρόβλημα. Η εισροή υδάτων δεν περιορίστηκε από την έντονη βροχόπτωση και η κατάσταση του κλειστού οδήγησε στην αναβολή του αγώνα.



