Volley League Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο tie break την ΑΕΚ

Onsports Team

Αήττητος συνεχίζει στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε 3-2 σετ στην έδρα της Ένωσης σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Η 4η αγωνιστική της Volley League γυναικών, περιελάμβανε το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινες» έφυγαν με νίκη από την έδρα της Ένωσης, επικρατώντας 3-2 σετ και συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού η Γουάιτ ήταν εξαιρετική, ενώ σημαντική συνεισφορά είχε και η Λαμπρόβσκα. Όλα τα σετ ήταν «κλειστά» και οι «κιτρινόμαυρες» δύο φορές αντέδρασαν για να πάει το ματς στο tie break.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0 παίρνοντας το πρώτο σετ με 25-23, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει με το 25-22 του δεύτερου σετ. Στο τρίτο και πάλι με 25-22 οι «πράσινες» πήραν προβάδισμα, για να «απαντήσει» η Ένωση (25-23) στέλνοντας το ματς στο πέμπτο σετ.

Εκεί το «τριφύλλι» ήταν ξεκάθαρα ανώτερο και έφτασε στο μεγάλο «διπλό» με 15-9, συνεχίζοντας αήττητο στο πρωτάθλημα.

Τα σετ: 2-3 (23-25, 25-22, 22-25, 25-23, 9-15)