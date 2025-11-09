42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος

Onsports Team

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08.

Δεύτερος αναδείχθηκε ο πρωταθλητής Κώστας Σταμούλης και τρίτος ο περσινός νικητής Χαράλαμπος Πιτσώλης, τον οποίο περίμενε ο Καραΐσκος στον τερματισμό για να τον αποθεώσει, όπως ακριβώς έκανε και εκείνος πέρυσι σε μία πολύ συγκινητική στιγμή.

Η Σταματίνα Νούλα, και αυτή αθλήτρια του Ν.Γ.Σ. Ηρακλής, ήταν η δρομέας που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Παναγιώτης Καραΐσκος δήλωσε: «Είναι η δεύτερη μου νίκη, την τρίτη χρονιά που συμμετέχω. Πέρυσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε, οπότε είμαι χαρούμενος. Ως προς τον αγώνα, δεν ήξερα ποιος ακολουθούσε, όμως στην αρχή είδα κάποιον να προπορεύεται και έτσι με τράβηξε και εμένα, ώστε να πιάσω τον ρυθμό μου. Μετά τα 15 χιλιόμετρα, ήμουν μόνος μου».

«Το διαχειρίστηκα καλά και δόξα τω Θεώ ήρθε με καλύτερο χρόνο από το 2023. Ο καιρός ήταν αρκετά δύσκολος, παρόλο που δεν τον κατάλαβα. Έβγαλε ζέστη, είχε βροχή και υγρασία. Όμως θέλει διαχείριση και ψυχή στο τέλος, κι αυτό έκανα» είπε ο Παναγιώτης Καραΐσκος.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη του στους γονείς του: «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, αλλά είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ' αυτούς, τους αγαπάω πολύ».