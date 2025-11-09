42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος
Τεράστια επιτυχία για τον Έλληνα πρωταθλητή
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08.
Δεύτερος αναδείχθηκε ο πρωταθλητής Κώστας Σταμούλης και τρίτος ο περσινός νικητής Χαράλαμπος Πιτσώλης, τον οποίο περίμενε ο Καραΐσκος στον τερματισμό για να τον αποθεώσει, όπως ακριβώς έκανε και εκείνος πέρυσι σε μία πολύ συγκινητική στιγμή.
Η Σταματίνα Νούλα, και αυτή αθλήτρια του Ν.Γ.Σ. Ηρακλής, ήταν η δρομέας που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού.
«Το διαχειρίστηκα καλά και δόξα τω Θεώ ήρθε με καλύτερο χρόνο από το 2023. Ο καιρός ήταν αρκετά δύσκολος, παρόλο που δεν τον κατάλαβα. Έβγαλε ζέστη, είχε βροχή και υγρασία. Όμως θέλει διαχείριση και ψυχή στο τέλος, κι αυτό έκανα» είπε ο Παναγιώτης Καραΐσκος.
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη του στους γονείς του: «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, αλλά είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ' αυτούς, τους αγαπάω πολύ».