Hellenic Champions ATP250: Ανάρτηση του Τζόκοβιτς για να ευχαριστήσει τους Έλληνες
Onsports Team 09 Νοεμβρίου 2025, 00:10
ΣΠΟΡ

Hellenic Champions ATP250: Ανάρτηση του Τζόκοβιτς για να ευχαριστήσει τους Έλληνες

Ο Σέρβος «βασιλιάς» του τένις αφιέρωσε τη νίκη του στην Αθήνα στους «υπέροχους ανθρώπους της Ελλάδας».

Το Hellenic Champions ATP250 ολοκληρώθηκε, όμως η αύρα όσων έγιναν στο Telekom Center Athens δε «σβήνει» εύκολα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με το τεράστιο παλμαρέ σπουδαίων επιτυχιών, δε σταμάτησε να ευχαριστεί τους πάντες για την άρτια διοργάνωση σε μια υπέροχη εγκατάσταση. Κυρίως όμως, να ευχαριστεί τους Έλληνες και την Ελλάδα!

Ο «Νόλε» με ανάρτηση στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media, αφιέρωσε τη νίκη του στον συγκλονιστικό τελικό με τον Μουζέτι, στους «υπέροχους ανθρώπους της Ελλάδας». Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Αφιερώνω αυτή τη νίκη στους υπέροχους ανθρώπους της Ελλάδας. Με υποστηρίζετε, υποστηρίζετε το τένις, με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Ευχαριστώ επίσης όλους όσους έκαναν αυτό το όμορφο νέο τουρνουά τόσο ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ, για όλα.

Λορέντζο, τι επική μάχη! Συγχαρητήρια για την απίστευτη απόδοση και το τουρνουά. Συνέχισε έτσι, το μέλλον σου είναι λαμπρό».

 



