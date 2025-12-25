Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό βίντεο - Χριστουγεννιάτικες ευχές με τη μαγεία του glass floor
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 10:48
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό βίντεο - Χριστουγεννιάτικες ευχές με τη μαγεία του glass floor

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τις δικές του ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες ευχές στους φίλους της ομάδας, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα όμορφο και συμβολικό βίντεο στα social media.

Στο βίντεο, μια χιονονιφάδα πέφτει στο glass floor και μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, δημιουργώντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα.

Με αυτόν τον τρόπο, η «πράσινη» ΚΑΕ θέλησε να μεταφέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων και να ευχηθεί στους οπαδούς της μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα και αισιοδοξία.

«Καλά Χριστούγεννα, πράσινοι. Ας γιορτάσουμε και ας μοιραστούμε τις πιο σημαντικές στιγμές. Είθε αυτές οι μέρες να είναι γεμάτες ζεστασιά, χαμόγελα και ενότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση.



